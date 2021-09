Le film de Meghan Markle et du prince Harry annoncé par les fans royaux comme «fait plus de mal que de bien» | Royale | Nouvelles

in

Harry & Meghan: Escapeing the Palace, qui a été diffusé hier sur la chaîne américaine Lifetime, dramatise Megxit. Mais certains fans royaux ont frappé le film après que les dernières images promotionnelles ont montré les acteurs jouant Harry et son frère aîné, le prince William, se disputant des allégations de racisme.

Commentant sur Facebook, l’un d’eux a déclaré : “Ces soi-disant ‘divertissements’ télévisés font tellement plus de mal alors que beaucoup croient vraiment qu’il s’agit de faits plutôt que de fiction.”

Un autre utilisateur de Twitter a posté : “Omg, il suffit de lire William est décrit comme le mauvais dans le nouveau film s’échappant du Palais, ça sonne mal.”

Un troisième a écrit: “Cela ne me surprend pas du tout. La seule chose positive à ce sujet est qu’encore plus de gens soutiendront le charmant Prince William et la magnifique Catherine.”

Un autre a tweeté : “Ce qui est vraiment effrayant, c’est qu’il y a des gens qui vont prendre Meghan et Harry s’échappant du palais comme un fait.

“Ce film est à peu près aussi précis que l’interview d’Oprah.”

Un cinquième ajouté du film: “Tacky and crass.”

Cependant, le film a divisé les opinions alors que d’autres se sont précipités pour le louer.

Un utilisateur de Twitter a déclaré: “Regarder s’échapper du palais. Bon pour Harry et Megan. J’aime Megan et Harry.”

Harry dit à son frère aîné qu’il doit lutter contre le racisme, en disant: “Vous devez vraiment bien faire une déclaration avec moi pour dénoncer le racisme.

“En tant que futur roi, vous devez faire pression sur cette horrible intimidation.”

Dans le film, William dit également des allégations de commentaires racistes à propos d’Archie : “Pour la dernière fois, je suis d’accord que la diversité dans la famille est une bonne chose.”

Le film avait déjà suscité la controverse lorsque des images promotionnelles montraient une séquence de rêve où Meghan était dans un accident de voiture comme la princesse Diana.

Le duc et la duchesse de Sussex ont quitté leurs fonctions royales en mars 2020 pour une nouvelle vie en Amérique.

Ils vivent maintenant en Californie avec leurs deux enfants Archie et Lili.

Le couple a fait une série de déclarations explosives sur la famille royale dans leur interview avec Oprah Winfrey en mars.