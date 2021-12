Le film de Noël préféré du prince William en tête des films festifs préférés du Royaume-Uni | Royale | Des nouvelles

Le duc de Cambridge, 39 ans, a partagé le film festif que lui, Kate, la duchesse de Cambridge et leurs enfants regardent chaque Noël dans une interview lundi. Cependant, un nouveau sondage a révélé que le premier choix de William pour un film festif est partagé par le reste du Royaume-Uni.

S’exprimant sur le podcast de Radio Marsden, le duc a déclaré que son film de Noël préféré était » Elf « .

Il a déclaré: « C’est très drôle et je continue de le regarder à chaque Noël, ça me fait toujours rire. »

Il a ajouté que sa chanson de Noël préférée est « Feliz Navidad » de Jose Feliciano, mais que sa partie préférée des vacances est la nourriture.

Le royal a déclaré au diffuseur: « La nourriture est assez importante pour moi à Noël. J’ai tendance à manger beaucoup à Noël.

« Il y a toujours un tout petit peu d’espace dans mon estomac quelque part pour un peu plus de dinde ou de saucisse ou, vous savez, un peu de vin. »

Pendant ce temps, les données ont vu « Elf » également nommé le film de Noël préféré du Royaume-Uni.

Les recherches menées par PokerListings.com ont analysé les scores IMDB et Rotten Tomatoes, ainsi que les niveaux de recherche Google et les pages vues sur Wikipedia, pour voir quel film de Noël est le préféré des fans britanniques.

Le film de 2003 avec Will Ferrell compte plus de 30 000 recherches Google par mois.

« The Nightmare Before Christmas » et « Home Alone » étaient respectivement deuxième et troisième.

LIRE LA SUITE: Royal Family LIVE: Kate honorée par la reine avant Noël

Les classiques « Love, Actually » et « Last Christmas » figurent également dans le top 10.

Commentant les résultats, un porte-parole de PokerListings a déclaré : « C’est formidable de voir à quel point le marché des films de Noël est diversifié, avec une variété de genres inclus sur la liste.

« Malgré de nombreux ajouts chaque année à la programmation festive, de nombreuses entrées dans le top dix ont plus de 20 ans maintenant, ce qui souligne vraiment à quel point des films intemporels comme ‘Elf’ et ‘Home Alone’ sont et comment ils peuvent être appréciés pour générations à venir.

A NE PAS MANQUER

L’année dernière, Mike Tindall a offert un aperçu de la tradition royale le jour de Noël.

S’adressant au podcast House of Rugby de JOE UK en 2020, il a décrit à quoi ressemble un Noël traditionnel de Sandringham pour la famille royale.

Il a dit: « Oui, c’est bon. Le jour de Noël est donc un peu plus calme car il s’agit en fait d’un buffet froid car ils donnent à tout le monde un jour de congé, et leur grand jour est le réveillon de Noël. »

Lors du repas de la veille de Noël, il a déclaré qu’il n’y avait pas de biscuits de Noël sur la table – et que les enfants étaient assis dans une autre pièce.

Mike a expliqué que la famille s’asseyait tous pour regarder le discours de la reine ensemble « avec un petit verre de quelque chose ».