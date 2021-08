Le film de Pawan Kalyan-Rana Daggubati obtient la date de sortie de Sankranti

in

Le film encore sans titre de Rana Daggubati et Pawan Kalyan a enfin une date de sortie avec les créateurs profitant des festivités autour de Sankranti. Sithara Entertainments, les créateurs du film provisoirement intitulé PSPKRanaMovie, a annoncé que le film sortirait le 12 janvier 2022. La date de sortie a été annoncée avec une vidéo spéciale de l’acteur-politicien Pawan Kalyan, Thaman et Trivikram discutant de la musique du film.

La maison de production a écrit sur ses réseaux sociaux que le film sera la “plus grande bataille pour l’estime de soi”, avant de laisser entendre que le premier single du film sortira très bientôt.

Le film est un remake officiel du film à succès en malayalam Ayyappanum Koshiyum et marquera la première collaboration entre Pawan Kalyan et Rana Daggubati, deux des plus grandes superstars de l’industrie cinématographique telugu. Saagar K. Chandra, devenu célèbre avec Appatlo Okadundevadu, a été nommé réalisateur du film.

Le tournage du film est actuellement en cours à Hyderabad. Le film verra Pawan Kalyan jouer le rôle de Bheemla Nayak, un flic, avec Nithya Menen en face de lui dans le rôle principal féminin. Le film sera composé par Thaman, tandis que la cinématographie sera réalisée par Ravi K. Chandran.

Pawan Kalyan a également Hari Hara Veeramallu, drame d’époque, en préparation, tandis que Rana Daggubati-starrer Virataparvam attend sa sortie.

Il y a plusieurs films à gros budget qui devraient sortir pendant les festivités de Sankranti alors que Tollywood s’apprête à relancer une activité de box-office qui a été durement touchée par la pandémie de Covid-19. Sarkaru Vaari Paata avec Mahesh Babu a une date de sortie le 13 janvier, tandis que Radhe Shyam avec Prabhas en tête sortira sur les écrans le 14 janvier. F3, un multi-starrer avec Varun Tej et Venkatesh Daggubati, pourrait sortir le 15 janvier. L’artiste familial Bangarraju sera sur les plateaux de tournage ce mois-ci dans le but d’une sortie Sankranti.

