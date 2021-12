Le film de Saints Sean Payton Kevin James arrive

Je ne veux pas trop me répéter il y a huit mois, lorsque le monde a appris qu’une sorte de biopic de Sean Payton arriverait sur les écrans dans un proche avenir, avec Paul Blart, la star de Mall Cop Kevin James jouant les Saints de la Nouvelle-Orléans entraîneur en 2012 et comment il a entraîné l’équipe de sixième année de son fils pendant sa suspension après Bountygate.

Mais bon, ici ! Extrait de mon article sur l’équipe à domicile en avril : « Étant donné l’implication de James et Sandler et la prémisse d’un entraîneur de la NFL décoré qui passe une saison avec l’équipe de sixième année de son fils… parlons-nous ici d’une comédie pure et amusante ? L’entraîneur qui s’est égaré mais qui trouve que l’amour enfantin du jeu est ce qui le rend entier à nouveau ? »

La réponse, selon la bande-annonce qui a été publiée mardi, semble être … OUI, ce qui pourrait masquer le rôle de Payton dans le scandale de l’indemnisation des dommages qui a été découvert.

Au-delà de cela, les fans de la NFL avaient pris la bande-annonce et James comme Payton :

Voici la bande annonce



La meilleure partie ? « Monsieur. BON, tout est au téléphone ? »

Et puis ça ressemble un peu à Little Giants.

Un échantillon de réaction