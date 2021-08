Le film de Stephen King’s Salem’s Lot a jeté un Top Gun: Maverick Star en tant que leader

Lewis Pullman, fils de Bill Pullman d’Independence Day, jouera dans le film Salem’s Lot en tant que scénariste Ben Mears, le protagoniste principal, comme partagé par THR. Il s’agit du plus grand rôle cinématographique de Pullman à ce jour, ayant déjà joué dans des films comme Battle of the Sexes et Bad Times à El Royale, et il apparaîtra plus tard cette année en tant que Bob, un stagiaire pilote, dans Top Gun: Maverick. Pullman a également joué le rôle de Major Major Major Major dans la mini-série Hulu Catch-22, et apparaîtra aux côtés de Josh Brolin dans la prochaine série Amazon Outer Range.