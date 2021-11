Le film de Tom Hanks aurait établi un nouveau record d’audience pour Apple TV+

Le nouveau film de Tom Hanks, Finch, a établi un nouveau record pour Apple TV+. Présenté en avant-première sur la plate-forme de streaming le vendredi 5 novembre, le film est devenu la plus grande sortie jamais réalisée le week-end d’ouverture pour Apple TV +, volant le titre précédemment détenu par le thriller de la Seconde Guerre mondiale Greyhound de Hanks, selon Deadline.

Citant des sources anonymes, le média a rapporté jeudi, à seulement une semaine des débuts de Finch, que le drame apocalyptique réalisé par Miguel Sapochnik « a plus que doublé son audience d’ouverture au fur et à mesure que le week-end avançait ». Le film a été présenté en avant-première dans plus de 100 pays et « a généré le plus grand week-end d’ouverture jamais réalisé sur l’Apple TV+ vieille de deux ans ». Apple, qui, comme d’autres sociétés de streaming, se tait sur les spécificités du nombre d’audience, n’a pas confirmé le premier week-end record lui-même, et les sources de Deadline n’ont révélé aucun chiffre de données spécifique, ce qui signifie qu’il n’est pas clair combien de personnes ont vu le film.

La nouvelle est quelque peu choquante, car Finch n’a pas reçu les meilleures notes. Le film n’a actuellement qu’un score d’audience de 68% sur Rotten Tomatoes, et avant la sortie du film, il n’a reçu que 71% du score de Rotten Tomatoes de la part des critiques. Ce score est depuis passé à 74% après 123 avis agrégés. Dans leur critique pour Vanity Fair, Richard Lawson a écrit: « Savoir que Finch était à un moment donné destiné au grand écran ne fait qu’ajouter à l’aura lugubre du film, le sentiment présidant d’une chose autrefois scintillante perdue à cause du tumulte et de l’usure du temps. «

Finch met en vedette Hanks comme l’un d’un trio de personnages – composé d’un homme (Hanks), d’un chien et d’un robot – qui forment une famille improbable dans un contexte apocalyptique. Hanks’ Finch, ingénieur en robotique et l’un des rares survivants d’un événement solaire cataclysmique, vit dans un bunker souterrain depuis une décennie et a « construit un monde à lui qu’il partage avec son chien, Goodyear ». Déterminé à s’assurer que Goodyear sera soigné après son départ, Finch crée un robot pour veiller sur son chien bien-aimé, et alors que « le trio se lance dans un voyage périlleux dans un Ouest américain désolé, Finch s’efforce de montrer sa création, qui se nomme lui-même Jeff, la joie et l’émerveillement de ce que cela signifie d’être en vie. » Miguel Sapochnik dirige Finch à partir d’un scénario écrit par Craig Luck et Ivor Powell, avec Hanks aux côtés de Caleb Landry Jones, qui exprime le robot.

Finch est désormais disponible en streaming sur Apple TV+, auquel vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Le streaming a une liste à venir de plusieurs titres très attendus, Apple TV + ayant obtenu les droits de Swan Song avec Mahershala Ali et Naomi Harris, Emancipation avec Will Smith et Killers of the Flower Moon avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro.