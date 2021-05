Le film de Wes Anderson sortira en salles en octobre – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Parmi les divers inconvénients apportés par la pandémie, le pire pour les cinéphiles était peut-être les multiples retards de film tant attendus. Par exemple, The French Dispatch, la nouvelle extravagance du réalisateur Wes Anderson qui avait initialement une première prévue pour octobre 2020 et vient de confirmer une date pour le même mois, mais cette année, bien sûr.

Le film d’Anderson pourra aussi être vu d’avant (via), puisqu’il sera présent au prochain Festival de Cannes et plus tard au Festival de New York. Pour être précis, pendant les derniers jours de juillet à La Croisette et pendant l’automne à l’événement de New York. Il y recevra sa première mondiale et ses premiers jours d’exposition, avant d’atteindre les salles commercialement le 22 octobre.

A noter que cette date n’est pas encore officielle au Mexique et correspond principalement à sa sortie domestique -c’est-à-dire aux Etats-Unis-. Cependant, le film est produit par Searchlight Pictures, une division de FOX qui appartient donc désormais à Disney. Cela augmenterait les chances de l’avoir sur le territoire mexicain en même temps, ou presque en même temps, que dans le pays voisin.

Source: CinePremiere