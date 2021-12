Le film d’Elvis Presley quitte Hulu dans quelques jours

Les fans d’Elvis Presley n’ont plus que quelques heures pour regarder l’un des films les plus appréciés de l’icône du rock sur Hulu. Le film de comédie musicale nominé aux Golden Globes 1962 Girls! Filles! Filles! est sur le point de quitter la bibliothèque de streaming Hulu alors que le toc clique jusqu’à la fin de 2021. Le film a marqué le 11e film d’Elvis au total, après Blue Hawaii en 1961 et Jailhouse Rock en 1957.

Filles! Filles! Le départ de Girls! a été confirmé fin novembre lorsque Hulu a publié sa liste complète des titres entrant et sortant de son catalogue de contenu. Selon cette rafle, le film sortira de Hulu le vendredi 31 décembre, ce qui signifie que les fans n’ont plus que quelques heures. Il sortira aux côtés d’une poignée d’autres titres, dont Con Air, Ave Ventura: Pet Detective, et Shrek et Shrek 2, parmi beaucoup d’autres. Suite à sa sortie Hulu, Girls! Filles! Filles! sera toujours disponible en streaming sur Paramount+, auquel vous pouvez vous abonner ici.

Débutant en 1962, Girls! Filles! Filles! met en vedette Presley dans le rôle d’un pêcheur hawaïen sans le sou qui aime sa vie en mer et rêve de posséder son propre bateau. Alors qu’il cherche un moyen d’acheter le Westwind, un bateau qu’il a construit avec son père, après avoir appris que son patron prend sa retraite en Arizona, il se retrouve pris dans un triangle amoureux entre une chanteuse de boîte de nuit sexy et une gentille fille avec un secret . Le film met également en vedette Stella Stevens, Laurel Goodwin et Jeremy Slate.

Filles! Filles! Filles! a ouvert le n ° 1 du classement Variety au box-office et a terminé l’année au n ° 19. Alors que le film a été nominé pour le meilleur film – comédie musicale aux Golden Globes de 1963, il n’a pas reçu autant d’amour sur Rotten Tomatoes, où il détient seulement un score de 33% de critiques. Sur le même site, il a reçu un taux d’approbation de 49% du public.

Alors que le film de 1962 et plusieurs autres expireront de la bibliothèque Hulu le dernier jour de 2021, leurs sorties feront place aux premiers ajouts du streamer à son catalogue 2022. Hulu est sur le point de lancer la nouvelle année avec des dizaines de nouveaux titres, de (500) jours d’été à Charlie’s Angels et The Sandlot arrivant dans la bibliothèque de streaming Hulu le samedi 1er janvier. Ces titres seront rejoints par même plus, y compris le spin-off de How I Met Your Mother, How I Met Your Father, plus tard dans le mois. Vous pouvez voir la gamme complète de Hulu pour janvier 2022 en cliquant ici.