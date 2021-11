Le film d’Elvis Presley révèle un premier regard sur Austin Butler en tant que roi

Le réalisateur Baz Luhrmann a partagé les premières images de son prochain biopic sur Elvis Presley, avec l’acteur de Once Upon a Time in Hollywood Austin Butler dans le rôle principal. Le bref aperçu a donné un aperçu de scènes de la fin des années 1960, laissant entendre que le film pourrait couvrir plusieurs époques de la vie du roi. Le film encore sans titre met également en vedette Tom Hanks en tant que manager de Presley, le colonel Tom Parker.

« J’ai fait un petit quelque chose pour que les bonnes personnes sachent que nous nous occupons des affaires le 24 juin 2022″, a tweeté Luhrmann lundi, y compris la date de sortie prévue du film. Le teaser a certainement beaucoup de touches fastueuses de Luhrmann, auxquelles il faut s’attendre de la part du réalisateur de Moulin Rogue !, Roméo + Juliette, l’adaptation 2013 de The Great Gatsby et The Get Down de Netflix. Le métrage est défini sur une version lente de « Suspicious Minds » et comprend une prise de vue de la scène spéciale du film en 68 Comeback. Il y a aussi une photo de Presley dans un costume tout blanc de style Vegas avant que le logo « Taking Care of Business » ne s’affiche.

Elvis Lundi⚡️ Fait un petit quelque chose pour vous faire savoir aux bonnes personnes que nous nous occupons des affaires le 24 juin 2022. #Elvis #TCB pic.twitter.com/grf8IGqfw9 – Baz Luhrmann (@bazluhrmann) 15 novembre 2021

La sortie des images intervient après que Warner Bros. a annoncé la nouvelle date de sortie mentionnée par Luhrmann dans son tweet. Le film était prévu pour le 3 juin 2022, mais il a été repoussé au 24 juin 2022 lundi, rapporte Deadline. Warner Bros., qui sort le film partout à l’exception de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande natales de Lurhmann, ne donnera pas au film une sortie anticipée sur HBO Max comme il l’avait fait pour ses sorties en 2021. Le 24 juin est devenu disponible pour le film d’Elvis après que Paramount ait retardé Transformers: Rise of the Beasts au 9 juin 2023. Le seul autre film ouvert le 24 juin est Where the Crawdads Sing de Sony, produit par Reese Witherspoon.

Le film de Luhrmann retracera la relation de 20 ans entre Presley et Parker, l’une des figures les plus étranges de l’histoire de la musique. Parker n’a jamais été un vrai colonel et a gardé secret pendant des années qu’il était né aux Pays-Bas. Il a découvert Presley en 1955 et a eu un contrôle incroyable sur sa carrière jusqu’en 1968, date à laquelle Presley a fait son retour réussi. Parker est resté le directeur de Presley jusqu’à la mort de Presley en 1977. Il est resté le directeur de la succession de Presley jusqu’à sa mort en 1997.

Le casting du film Elvis comprend également Olivia DeJonge dans le rôle de Priscilla Presley, Yola Quarterly dans le rôle de sœur Rosetta Tharpe, Luke Bracey dans le rôle de Jery Schilling et Kevin Harrison Jr. dans le rôle de BB King. Luhrmann et Jeremy Doner sont crédités de l’histoire. Le scénario est crédité à trois équipes : Luhrmann et Sam Brommell ; Lurhmann et Craig Pearce ; et Doner.