Le film d’Emma Watson quitte Netflix en janvier

Alors qu’Emma Watson est surtout connue pour avoir joué Hermione Granger dans la série Harry Potter, elle a également d’autres crédits d’acteur remarquables à son actif. L’un des films les plus prestigieux dans lesquels elle a joué était The Bling Ring de Sofia Coppola, qui était un récit fictif d’événements réels entourant une série de braquages ​​à Los Angeles dans les années 2000. Si vous avez raté le drame de 2013, assurez-vous de le regarder avant qu’il ne quitte Netflix le 17 janvier.

Watson incarne Nicki, une adolescente obsédée par la célébrité qui dirige un groupe qui a utilisé Internet pour trouver où se trouvent des célébrités comme Lindsay Lohan et Paris Hilton et les voler pendant qu’elles sont hors de la ville. Le film était une satire acerbe des excès d’Hollywood et des efforts que les gens mettront pour y parvenir.

Avec son accent de Valley Girl et son air intitulé, The Bling Ring est considéré comme l’une des meilleures performances de Watson. « Le personnage [of Nicki] est tout ce contre quoi je me sentais fermement – ​​elle est superficielle, matérialiste, vaniteuse et amorale », a déclaré Watson à GQ en 2013. « Elle est toutes ces choses et j’ai réalisé que je la détestais. Comment jouez-vous quelqu’un que vous détestez ? Mais j’ai trouvé ça vraiment intéressant et ça m’a donné un tout nouvel aperçu de ce que mon travail ou mon rôle d’actrice pouvait être. »

Alexis Haines (née Neiers), la vraie fille qui a inspiré le personnage de Watson, s’est prononcée contre les commentaires de l’actrice de Harry Potter. Haines a été condamné à 180 jours de prison dans le comté, à trois ans de probation et à une amende de 600 000 $. Cependant, elle a été libérée de prison au bout d’un mois. « Le problème que j’ai eu est avec les commentaires [Watson] fait sur moi et le rôle malgré le fait qu’elle savait déjà que j’étais un condamné… comme la partie héroïne, la partie toxicomanie était déjà sortie. J’étais donc en fait en traitement au moment où ils tournaient le film », a déclaré Haines alors qu’elle était invitée à l’émission Instagram Live du comédien Ziwe Fumudow en 2020.

