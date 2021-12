Le film des Lakers : le cauchemar avant Noël

Un supplice. Les Lakers sont plongés dans cela, à qui le coronavirus a porté un coup mortel qui peut mettre fin à leurs options d’une manière pleine de conditions, mais tout aussi douloureuse. Après trois victoires consécutives, les Angelenos sont entrés dans un maelström de mauvais résultats Tout a commencé avec la défaite, sur blessure, d’Anthony Davis au Minnesota. Et au revoir : quatre défaites d’affilée, un désastre constant et une envie d’une sorte de très gros arrêt à venir. Plus que le coronavirus, pour réinitialiser, clarifier les idées et revenir avec des batteries chargées pour affronter la dernière ligne droite de la saison, qui est en fait plus de la moitié avec le All Star entre les deux. La NBA a assuré qu’elle n’avait pas l’intention de s’arrêter et qu’il faudra voir s’il y a une quelconque intention de le faire après le lucratif jour de Noël. Et pendant ce temps, Angelenos continue d’ajouter des malheurs sous forme de blessures, de protocoles de santé et de sécurité et de pertes. Moment très dur pour eux.

Les Lakers ont perdu contre les Wolves, les Bulls, les Suns et, maintenant, les Spurs. Ce n’est qu’à Chicago qu’ils étaient relativement proches de la victoire, perdant 18 points au Minnesota, 18 autres contre les Suns et 28 contre les Spurs. Même face à Gregg Popovich, toujours très enclin à montrer ses expressions même avec un masque, On a vu le sentiment que ce n’était pas le rival avec lequel il a eu tant de batailles tout au long du 21ème siècle, animosité à travers un technicien qui n’a jamais aimé l’attirail ou le divertissement inhérent à Hollywood. Cela, et sa colère après Phil Jackson, brièvement caché, a défini la victoire des Spurs en 1999 comme « l’anneau astérisque.« (Avec le premier lock-out raccourcissant la saison de l’histoire, 50 matchs ont été joués et il n’y a pas eu d’All Star). Popovich ne lui a jamais pardonné.

Au Staples Center (il s’appelle toujours ainsi), il n’y avait pas grand-chose à gratter. Les Spurs ont remporté le premier quart 33-24 et n’ont pas perdu de coba, sortant également victorieux des trois suivants et balayant le dernier de la défense, laissant les locaux avec 18 points ignobles. La surprise de la rencontre a été Keita Bates-Diop, qui a fait une vraie prestation : 30 points et 7 rebonds, avec 11 sur 11 en field goal (oui, 11 sur 11), 3 sur 3 en triple et 5 sur 7 en lancers francs. Un élément de différentiel pour ne pas être un joueur particulièrement connu, qui a fait pencher la balance dès le deuxième quart (9 points et 4 sur 4 aux tirs). Dans le troisième, il a marqué 11 (4 sur 4 aux tirs) et un autre 9 dans le dernier après avoir marqué seulement 1 dans la période initiale, dans lequel il a à peine participé pendant 1h30 à la rotation d’un Gregg Popovich qui l’utilise à peine en moyenne 13,8 minutes par match.

Les Spurs avaient également 16 points et 10 rebonds de Keldon Johnson (4 sur 14 tirs), 13 de Doug McDermott, 23 de Derrick White, 9 + 6 + 13 de Dejounte Murray et 13 de Jock Landale. Et ils ajoutent leur 12e victoire de la saison, ce qui les laisse à la 11e place de la Conférence Ouest. à égalité avec les Blazers, dixième. Encore une fois, tout le monde est là. Et chez les Lakers, peu à dire : 36 + 9 + 6 de LeBron James, brillant mais désespéré, et 30 + 7 + 4 de Russell Westbrook. En plus d’eux, seul Talen Horton-Tucker a dépassé les dix (13) et Ni les contrats de dix jours (Isaiah Thomas), ni les joueurs de la G League (Jay Huff…) n’avaient un rôle de premier plan Alors que les points ont trop chuté, David Fidzale s’est retrouvé sans réponses et le sentiment constant était celui d’un désir fou que le match se termine et rentre chez lui pour oublier le basket-ball. En ce moment, les Lakers, hantés par les victimes, sont dans leur cauchemar particulier avant Noël. Le problème, est qu’un mauvais rêve peut être éternel, et le mauvais moment de l’équipe n’a pas de fin. Pour le moment, 16-16 et sixième de l’Ouest. Malgré tout. Ils peuvent se consoler avec ça. Mais bien sûr, celui qui ne se console pas, c’est parce qu’il n’en a pas envie.