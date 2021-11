Le film d’Halloween de la famille bien-aimée est le film pour enfants le plus populaire sur Netflix en ce moment

Cette année, l’esprit d’Halloween a remis le film pour enfants bien-aimé Monster House sur la carte. Le jour de l’Halloween, le film d’animation par ordinateur de 2006 a atteint le numéro 6 sur la liste Top 10 Overall de Netflix et le numéro 4 sur sa liste de programmation Top 10 Kids. C’était le film pour enfants numéro 1 de tout le catalogue.

Monster House est un film d’horreur et de comédie surnaturel sur une maison hantée sensible qui fascine et terrifie certains enfants du quartier pendant Halloween. Il a été co-écrit par Dan Harmon, créateur de Community et co-créateur de Rick et Morty, avec son partenaire d’écriture fréquent Rob Schrab. Le film présente les voix d’acteurs de premier plan tels que Steve Buscemi, Maggie Gyllenhaal, Kevin James, Nick Cannon, Jason Lee, Fred Willard, Jon Heder, Catherine O’Hara et Kathleen Turner. Les trois personnages principaux sont des enfants de 12 ans interprétés par Mitchel Musso, Sam Lerner et Spencer Locke.

Monster House commence avec DJ (Musso) et Chowder (Lerner) qui lancent accidentellement leur balle sur la pelouse de leur voisin grincheux, M. Nebbercracker (Buscemi). Lorsque DJ essaie de le récupérer, il est accosté par Nebbercracker, qui devient tellement en colère qu’il semble avoir une crise cardiaque. Nebbercracker est emmené dans une ambulance, laissant DJ rongé par la culpabilité.

L’intrigue s’épaissit alors que DJ et Chowder entendent des rumeurs effrayantes sur leur voisin et sa maison, et ils sont amenés à croire qu’il s’agit d’une forme rare de monstre. Enfin, ils font équipe avec Girl Scout Jenny (Locke) pour explorer la maison la nuit, quand ils croient qu’elle est endormie. À l’intérieur, ils sont hantés par les fantômes du passé de Nebbercracker, apprenant l’histoire tragique de sa défunte épouse et comment elle a été maltraitée par les enfants locaux.

L’histoire est une douce histoire d’incompréhension et de pardon, rappelant aux téléspectateurs de ne pas juger un livre par sa couverture. Au moment d’écrire ces lignes, il a une note de 75 pour cent sur Rotten Tomatoes et une note de 63 pour cent parmi le public là-bas. Il est généralement considéré comme un film pour enfants bien fait – bien qu’il soit nettement plus sombre et sinistre à certains endroits que les entrées contemporaines du genre.

Certains des aspects morbides du film ont été ajoutés plus tard dans le processus de développement par la scénariste Pamela Pettler. Selon une interview d’Amblin en 2021 avec Kenan, le premier brouillon de Monster House était « absolument brillant et très drôle », mais n’incluait pas la fin dramatique avec la femme de Nebbercracker. Il a choisi Pettler pour l’aider à peaufiner le script en fonction de son amour pour son script pour Corpse Bride. Monster House est maintenant en streaming sur Netflix, avec de nombreux autres classiques d’Halloween.