Le film d’horreur Insane Death-Filled est l’un des films les plus regardés de Netflix cette semaine

Parfois, l’algorithme de Netflix est inexplicable, et un ajout récent à leur Top 10 en est un excellent exemple. Les utilisateurs de Netflix ont manifestement été d’humeur à l’horreur ces derniers temps, et le film 2011 Destination finale 5 est actuellement au no. 5 au palmarès des films cette semaine. Ce regain d’intérêt pour la franchise dormante pourrait-il favoriser le développement d’un sixième versement ?

Pour ceux qui ne connaissent pas la franchise, les films de Destination finale suivent toujours un groupe de personnes qui trompent en quelque sorte la mort avant de réaliser lentement que la mort l’emportera toujours. Ils meurent de manière de plus en plus folle et violente. Final Destination 5 présente les survivants de l’effondrement d’un pont historique et met en vedette Nicholas D’Agosto et Emma Bell.

Final Destination 5 a été assez bien noté pour un film slasher, se situant à 62% des critiques et 52% du public sur Rotten Tomatoes. Ce fut également un succès modéré, gagnant 157 millions de dollars au box-office international.

L’attrait durable et tordu de la franchise Destination finale réside dans les façons infiniment inventives dont les gens meurent à l’écran, et le réalisateur Steve Quale a pris cette tâche au sérieux. « Je pense que plus ils sont horribles – inattendus, mais crédibles et choquants, comme ‘Oh, mon Dieu! Je peux vraiment voir cela arriver à quelqu’un.’ Mieux je pensais qu’ils seraient et le suspense aussi », a déclaré Quale à Collider. « Il ne s’agit pas seulement de montrer les morts horribles. C’est une accumulation. Que va-t-il se passer? Comment vont-ils mourir et quand vous le voyez enfin et que vous vous souciez des personnages, cela devient d’autant plus important quand ils meurent, parce que tout à coup vous ressentez de l’affection pour quelqu’un, par opposition à un personnage qui ne vous intéresse pas, et puis ils sont tués d’une manière horrible et spectaculaire. Ce n’est pas aussi impressionnant que vous vous souciez vraiment de ce personnage, et cette pauvre personne obtient Mais il existe de nombreuses façons innovantes de mettre fin à la vie des gens. «