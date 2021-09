Le film d’horreur LGBT de Blumhouse a ajouté une véritable icône de sang

Il devrait être intéressant de voir quels autres talents se joindront au prochain film de John Logan à Blumhouse. Évidemment Carrie Preston est vécue avec horreur, tout comme l’incomparable Kevin Bacon. Il est célèbre dans l’original du vendredi 13, et apparaît également dans d’autres ajouts emblématiques du genre comme Stir of Echoes et plus récemment You Should Have Left. Et avec Bacon servant également de producteur pour le prochain film, on doit se demander si ce sera le début d’une collaboration continue avec Blumhouse. On ne peut qu’espérer.