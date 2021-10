Le film d’horreur Netflix ‘Apostle’ vous terrifiera complètement

Considérez ceci comme votre dernier rappel, parmi plusieurs que nous avons partagés récemment, que Netflix est de plus en plus la destination de choix pour les fans de genre horreur. L’un des derniers films d’horreur en vogue sur Netflix en ce moment – ​​le film 2018 Apostle – est en fait un film intéressant à ajouter à votre liste. En partie parce que je ne suis pas sûr qu’il ait reçu une tonne d’attention lors de sa sortie. Et bien qu’il ne figure pas sur la liste actuelle des 10 meilleurs films du streamer, Netflix a identifié celui-ci comme l’un des titres tendance de la catégorie d’horreur Netflix.

Soit dit en passant, vous pouvez penser à la différence entre ces distinctions comme celle-ci. Imaginez un groupe de voitures en course sur une piste de course. La liste des 10 meilleurs de Netflix serait l’équivalent des voitures en tête. Alors que les titres tendance de Netflix sont équivalents aux voitures qui accélèrent le plus rapidement. Ce sont eux qui progressent plus rapidement dans la mêlée que la concurrence. Donc, dans cet article, nous vous dirons tout ce que vous devez savoir sur ce titre, mettant en vedette Dan Stevens et Michael Sheen, qui (pour continuer notre métaphore) accélère rapidement sur le service de streaming en ce moment.

Apôtre — Le film 2018 est désormais à la mode sur Netflix

« Nous sommes en 1905 », lit-on dans le synopsis officiel de Netflix. « Thomas Richardson se rend sur une île isolée pour sauver sa sœur après qu’elle ait été kidnappée par un mystérieux culte religieux exigeant une rançon pour son retour sain et sauf. Il devient vite clair que la secte regrettera le jour où elle a appâté cet homme, alors qu’il creuse de plus en plus profondément les secrets et les mensonges sur lesquels la commune est construite.

Voici la bande-annonce profondément troublante d’Apostle, du réalisateur Gareth Evans. Identifiez des amis qui aiment l’horreur et des ennemis dont vous voulez faire peur. À venir sur Netflix le 12 octobre. pic.twitter.com/yieeMeNHfN – NetflixFilm (@NetflixFilm) 17 septembre 2018

Sur le site d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes, le film a un score de critiques assez solide. Il s’élève actuellement à 79%, sur la base de 71 avis. Comme celui-ci, de The Verge : « Pour la plupart, c’est une expérience à couper le souffle, un film sombre et parfois d’une beauté saisissante qui est à la hauteur de ses ancêtres cinématographiques les plus évidents. »

Le temps d’exécution, quant à lui, est d’un peu plus de deux heures. Et le casting comprend également Lucy Boynton et Mark Lewis Jones, avec Gareth Evans en tant que réalisateur.

L’aspect religieux du film, devrais-je ajouter, me rappelle un autre titre d’horreur récent de Netflix. Celui qui est devenu un succès rapide auprès des téléspectateurs lors de sa sortie fin septembre.

Messe de minuit

Le titre est Midnight Mass, et vous pouvez consulter notre couverture précédente de cette série limitée ici.

Il a rapidement obtenu un score parfait de 100% sur Rotten Tomatoes. Cependant, il a un peu baissé depuis (mais pas beaucoup). La messe de minuit, selon le matériel de presse de Netflix, « raconte l’histoire d’une petite communauté insulaire isolée dont les divisions existantes sont amplifiées par le retour d’un jeune homme en disgrâce (Zach Gilford) et l’arrivée d’un prêtre charismatique (Hamish Linklater).

« Lorsque l’apparition du père Paul sur l’île Crockett coïncide avec des événements inexpliqués et apparemment miraculeux, une ferveur religieuse renouvelée s’empare de la communauté. Mais ces miracles ont-ils un prix ?

Source de l’image : Eike Schroter/Netflix