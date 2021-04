Le film documentaire “ Long Live Rock: Celebrate The Chaos ” sera présenté en première sur la collection Coda

Le 1er mai, distributeur mondial de premier plan et partenaire de gestion des droits pour les films musicaux Abramorama aura son documentaire “Vive le rock: célébrez le chaos” première sur La collection Coda – une offre de streaming unique par abonnement comprenant une sélection exclusive et organisée de documentaires musicaux emblématiques, de films de concert et de séries épisodiques via Amazon Prime canaux vidéo, jumelés à un site Web complémentaire explorant de nouvelles perspectives sur la musique. À partir du 1er juin, “Vive le rock: célébrez le chaos” sera disponible à la location et à l’achat dans le monde entier sur iTunes, jeu de Google, Xbox et PlayStation 5.

“Nous sommes plus que ravis que “ Vive le rock: célébrez le chaos ” sera diffusé sur La collection Coda», a déclaré le directeur Jonathan McHugh. “Etre sur la même plateforme avec des documentaires sur la royauté du rock comme John Lennon, Jimi Hendrix, Dave Grohl (avec son nouveau rock doc «Ce qui nous anime» faire ses débuts le Coda le même week-end que “ Vive le rock: célébrez le chaos ”) est vraiment un honneur. Alors que notre film célèbre les icônes du rock d’aujourd’hui ainsi que les fans les plus passionnés du genre, nous avons hâte que le monde ait maintenant la chance de voir le film sur cette plate-forme documentaire musicale bien organisée. “

“Vive le rock: célébrez le chaos” est une plongée profonde dans la culture de la musique hard rock. Ce genre, aimé de ses millions de fans, est souvent mal compris et décrié par les médias et l’industrie de la musique. Dans des interviews intimes, les principaux titans du rock discutent du genre et de la relation particulière qu’ils entretiennent avec leur public. Il comprend des membres de METALLICA, GUNS N ‘ROSES, NŒUD COULANT, KORN, AVENGED SEVENFOLD, ROB ZOMBIE, PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS, RAGE CONTRE LA MACHINE, FLOTTE GRETA VAN, HALESTORM et beaucoup plus.

Les téléspectateurs auront une place au premier rang de ce qui incite les fans de hard rock à vouloir surfer, mélanger dans le mosh pit ou tout simplement jeter toute la prudence au vent en participant au chaos communautaire ultime du «mur de la mort». Nous suivons certains de ces fans passionnés alors qu’ils abandonnent tout pour «communier» avec leur «rockfamily» dans les festivals de musique à travers les États-Unis – ou partout où la route les mène – pour célébrer le chaos qu’est le rock ‘n’ roll.

La collection Coda est une société multimédia fondée par une équipe de musiciens légendaires, de vétérans de l’industrie de la musique et d’entrepreneurs qui permet aux fans de voir les moments et les artistes les plus emblématiques de la musique avec une nouvelle perspective.

La collection Coda est disponible pour Amazon Prime membres aux États-Unis maintenant pour 4,99 $ par mois, avec un essai gratuit de sept jours, et sera déployé dans le monde entier pendant le reste de 2021.

Pour voir la bibliothèque complète des titres disponibles en streaming exclusivement sur La collection Coda et explorez de nouvelles perspectives sur les artistes et les performances entourant les moments les plus emblématiques de la musique, visitez www.codacollection.co.



