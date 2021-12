Le film d’origine secret ‘Fast & Furious’ que vous ne connaissiez pas

Les fans de Fast & Furious peuvent penser qu’ils ont vu tout ce que la franchise a à offrir, mais il y a un titre obscur dans le canon qui est souvent négligé. Le drame policier de 2002 Better Luck Tomorrow se déroule techniquement dans le même univers fictif où Dom Torretto et sa famille organisent des braquages ​​depuis deux décennies. Il est également essentiel de comprendre le personnage préféré des fans, Han Lue.

Better Luck Tomorrow est sorti en 2002, juste entre Fast and Furious (2001) et 2 Fast 2 Furious (2003). Il a été réalisé et co-écrit par Justin Lin, qui a ensuite réalisé cinq des suites de Fast & Furious et devrait actuellement en réaliser deux autres. Lin a déclaré à Entertainment Weekly qu’il ne pouvait tout simplement pas sortir le personnage de Han de sa tête ou la performance magnétique de l’acteur Sung Kang. Il a décidé de simplement emprunter le personnage à lui-même lorsqu’il écrivait The Fast and the Furious: Tokyo Drift.

« Très rapidement, j’ai réalisé: » Eh bien, je veux Sung Kang et je veux Han « , a-t-il réfléchi en 2016. Kang et Lin ont déclaré au média qu’ils étaient tous les deux fauchés pendant le tournage de Better Luck Tomorrow, quand ils se rencontreraient dans un restaurant Denny’s pour travailler sur la caractérisation de Han et l’étoffer. Des années plus tard, Kang faisait la vaisselle dans le restaurant de sa famille lorsque Lin l’a appelé et lui a demandé d’auditionner pour Tokyo Drift devant un directeur de casting majeur.

Pourtant, ce changement de lieu n’a pas beaucoup changé pour Han Lue. Le personnage a un arc remarquablement cohérent lorsque vous le suivez de son origine dans Better Luck Tomorrow directement à Fast & Furious. Il commence comme un adolescent plus âgé dans Better Luck Tomorrow – le cousin du major de promotion Virgil Hu (Jason Tobin).

Better Luck Tomorrow parle d’un groupe de lycéens très performants qui exploitent leurs bonnes notes et leur réputation respectable pour s’en tirer avec des délits mineurs, qui augmentent progressivement en intensité. Han est l’outsider du groupe, avec une formation de col bleu et des perspectives économiques médiocres. Kang le considérait comme le plus américanisé parmi les personnages américano-asiatiques et comme un gangster en herbe.

(Photo : Rich Fury/WireImage)

Le film fournit même une origine raisonnable à la passion de Han pour les voitures. Son père est un mécanicien qui l’a aidé à réparer une Ford Mustang 1965 et à lui donner une peinture orange flashy. Kang fume des cigarettes sans cesse dans ce film, qui revient plus tard dans la franchise Fast & Furious où il a constamment une collation à la main.

L’inclusion de Better Luck Tomorrow dans la chronologie approfondit la caractérisation de Han, mais elle ajoute également un nœud de plus à une chronologie déjà compliquée. The Fast and Furious : Tokyo Drift était le troisième film de la franchise à sortir, mais techniquement il se déroule entre Fast & Furious 6 et Furious 7. Han apparaît dans Better Luck Tomorrow, le court métrage Los Bandoleros, Fast & Furious, Fast Five, Fast & Furious 6, Furious 7 et F9.

Pour ceux qui souhaitent ajouter Better Luck Tomorrow à leur liste de surveillance Fast & Furious, le film est maintenant en streaming sur Paramount +. Seul le temps nous dira ce que l’avenir de la franchise réserve à Han Lue.