Le film du réveillon du Nouvel An le plus étoilé que vous ne pouvez regarder nulle part en ligne

Un film du réveillon du Nouvel An étoilé est devenu viral l’année dernière pour être incroyablement difficile à trouver, mais cette année, vous pouvez au moins l’acheter sur DVD. Il s’appelle 200 Cigarettes, et il comprend des stars qui ne sont devenues que plus célèbres depuis sa sortie comme Paul Rudd, Ben Affleck et Dave Chappelle, entre autres. Vous pouvez le diffuser, mais vous pouvez vous procurer une copie DVD de ce classique culte ici sur Amazon pour 13,99 $.

200 cigarettes ont pris d’assaut Internet en décembre dernier grâce à cet article de Gabrielle Sierra pour In Style, qui attirait l’attention sur le fait qu’on ne pouvait diffuser le film nulle part. À l’époque, Sierra a cité des listes eBay pour des copies DVD du film au prix de 265 $, et en septembre, elle a mis à jour l’article pour noter qu’il avait été réédité en DVD, expliquant la fluctuation des prix. Pourtant, qu’un film avec autant d’A-listers soit disponible uniquement sur DVD est choquant.

C’est encore plus choquant quand on apprend que 200 Cigarettes est assez populaire parmi ceux qui l’ont vu. Il s’agit du réveillon du Nouvel An 1981, et il suit plusieurs arcs d’intrigue simultanés tout autour de New York. Au centre se trouve Monica (Martha Plimpton), qui organise une grande fête et attend que tous ses invités se présentent. De nombreux autres personnages se heurtent à des dérives alors qu’ils se dirigent lentement vers la place de Martha.

Parmi les autres grandes stars à noter, citons Christina Ricci, Casey Affleck, Janeane Garofalo, Courtney Love et Kate Hudson. L’auteur-compositeur-interprète Elvis Costello fait une apparition en tant que lui-même, et le film est réputé pour sa partition et ses costumes. Cependant, ce n’était pas vrai à l’époque – 200 Cigarettes a à peine récupéré son budget au box-office lors de sa sortie en 1999, et il a reçu des critiques généralement négatives.

Depuis lors, les cinéphiles semblent avoir changé d’avis sur celui-ci. Sierra, au moins, le décrit comme « très bien » et admet qu’elle le regarde « tout le temps ». Elle soupçonne qu’il a un culte parce que le public a faim de films de vacances du Nouvel An pour correspondre à tous les autres films de vacances là-bas.

Au moment d’écrire ces lignes, 200 Cigarettes n’est toujours disponible sur aucune plate-forme numérique, mais il est disponible sur DVD pour 13,99 $. Si vous le commandez sur Amazon ici, il se peut qu’il soit à peine livré à temps pour une soirée de réveillon du Nouvel An.