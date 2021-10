Le film emblématique de Robin Williams fait partie du Top 10 de Netflix

Peu d’acteurs sont aussi universellement aimés que le regretté et grand Robin Williams, et l’un de ses films les plus populaires a rencontré un grand succès sur Netflix. Jumanji, le film pour enfants en direct de 1995, s’est bâti la réputation de traumatiser les milléniaux avec ses représentations terrifiantes de vignes tueuses et d’enfants se transformant en singes, et il est actuellement au no. 9 dans le top 10 de Netflix après avoir été ajouté au service de streaming.

Jumanji, qui met également en vedette Bonnie Hunt, Kirsten Dunst, Bradley Pierce et David Alan Grier, a raconté l’histoire de deux enfants qui trouvent un jeu de société magique et libèrent un homme (Williams) qui est piégé à l’intérieur depuis des décennies. Non seulement cela, mais les animaux sauvages et autres dangers sont également déchaînés et ne peuvent être arrêtés que lorsque le jeu est terminé. Le film a reçu des critiques mitigées à sa sortie et a rapporté 263 millions de dollars au box-office. Le succès modeste a maintenu une place bien-aimée dans l’air du temps culturel depuis, principalement en raison de la délicieuse performance de Williams, et a même inspiré une nouvelle franchise avec Dwayne « The Rock » Johnson, Kevin Hart et Jack Black.

Pierce a donné une interview en 2020 en se souvenant de Williams, décédé par suicide en 2014. « Nous tournions la scène de la mousson et je pense que c’était le jour 7 ou 8 dans ce réservoir de pluie », a expliqué l’enfant star. « Nous étions tous en combinaisons de plongée, mais passer 8 heures dans l’eau était vraiment épuisant. C’était la fin de la journée, et les enfants sur le plateau ne peuvent être sur le plateau qu’un certain nombre d’heures. Les producteurs ont approché nos parents et ont dit , ‘Il ne nous reste qu’une demi-heure de tournage, y a-t-il un moyen de faire un peu d’heures supplémentaires juste pour le faire ?' »

Pierce a expliqué que ce genre de demande n’était pas inconnu et que tourner Tout en un jour aurait probablement permis d’économiser des dizaines de milliers de dollars. Cependant, Williams a entendu parler de la demande des producteurs et est intervenu au nom de ses jeunes co-vedettes. « Robin a eu vent de ces conversations et apparemment, il a pris le réalisateur et les producteurs à part et a dit: » Non, nous ne faisons pas de temps supplémentaire. Vous allez laisser tout le monde sortir de la piscine maintenant et nous allons venir de retour la semaine prochaine », a expliqué Pierce. « Pour tous les dollars que cela aurait coûté, personne d’autre n’aurait pu résister comme il l’a fait. »

« En plus d’être chaleureux, généreux et gentil, il était également très protecteur envers nous tous », se souvient Pierce. « Il a dit à tout le monde : ‘Nous avons terminé aujourd’hui, il est temps de rentrer à la maison’. »