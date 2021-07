Le film est aussi déconnecté que le roi George ⋆ 10z viral

Imaginez un multivers où existent simultanément des fictions fantastiques de tous les personnages historiques américains. George Washington et Abraham Lincoln sont des amis d’enfance. Benedict Arnold est un loup-garou. Sam Adams est un président de fraternité avide de bière prêt à fonder une armée de frères.

Thomas Edison est une femme chinoise qui se rapproche plus de Tony Stark que de l’inventeur de l’ampoule électrique. Geronimo est là pour une raison quelconque. Paul Revere est comme Tarzan, mais avec des chevaux au lieu de singes. John Henry est un propriétaire de petite entreprise écrasé par les impôts. L’indépendance est au menu.

En un mot, cela vous donnerait “America: The Motion Picture”. Mais ne commencez pas à vous exciter, car aussi divertissant que cela puisse paraître, c’est terrible. C’est horrible. C’est une heure et 38 minutes de votre vie que vous ne récupérerez jamais.

Ceci malgré les pedigrees de certaines des personnes impliquées. C’est aussi peut-être le résultat du pedigree de l’une des personnes impliquées. L’écrivain David Callaham nous a également donné “Wonder Woman 1984”, après tout. Il a également aidé à écrire “Doom” et “The Expendables”, donc peut-être que la mesure dans laquelle “America: The Motion Picture” échoue n’est pas surprenante.

Mais il a été réalisé par Matt Thompson de “Archer”. Il y a Channing Tatum, Olivia Munn, Judy Greer, Will Forte, Killer Mike. Ai-je mentionné que Benedict Arnold est un loup-garou et que le conflit du film commence quand Arnold arrache la gorge d’Abraham Lincoln au Ford Theater ?

Au mieux, le film offre quelques rires légers. Le plus souvent, il propose des eyerolls. Il ne s’agit pas seulement de jurons constants et exagérés. Les bombes f passent rapidement du gratuit au superficiel, comme si chaque personnage avait un quota. Il n’y a pas d’hommes hétéros pour assurer l’équilibre. Chaque instant est tourné à 11 et on peut dire que les acteurs et les cinéastes se moquaient de leurs propres blagues tout le temps, comme Jimmy Fallon dans “Saturday Night Live” il y a tant d’années, alors que tout le monde se demande ce qui est si drôle.

Aucune personne impliquée ne s’y engage. Il semble également qu’aucune personne impliquée ne leur ait à aucun moment dit de se calmer. Peut-être que s’ils avaient eu un Newhart sur le plateau les implorant de « Arrêtez ça ! » tout en faisant preuve d’un instinct et d’un timing comique impassibles, ils auraient sauvé le film. C’est très peu probable, cependant.

Le timing et les défauts de la maternelle à raconter un pet-blague ne sont pas ce qui condamne “America: The Motion Picture”. C’est le fait que personne ne semble réellement comprendre ceux qu’ils essaient de railler. 2017 semble il y a longtemps, mais c’était aussi une époque où certains écrivains se sont rendus à travers l’Amérique pour essayer de prendre le pouls réel des Américains patriotes brandissant des drapeaux. Callaham n’était évidemment pas l’un de ces écrivains.

Le personnage d’Edison implore constamment son entourage d’écouter The Science. Le personnage brotastic d’Adams est unidimensionnel. Les refrains de Revere « Vous êtes mes amis humains » et « Je n’ai pas été élevé par des chevaux » ne fonctionnent pas la première fois, encore moins à chaque fois qu’il parle. Le Washington de Channing Tatum est largement oubliable, à l’exception de ses tronçonneuses montées sur bras de type Wolverine. Pourquoi ils n’ont pas opté pour une baïonnette de tronçonneuse est un mystère car le modus operandi du film semble être “un peu trop sur le nez”.

En ce qui concerne l’intrigue, je vais la sauter, pas tant pour éviter les spoilers mais parce que vous n’avez pas besoin de perdre de temps à lire à ce sujet. Qu’il suffise de dire qu’il y a un complot et que le point culminant implique une scène de combat géante.

Mais d’abord, Washington doit se rendre chez Y’all-Mart (HAHAHA !) pour acheter un tas d’AR-15. Il y a une période d’attente qui dure quelques secondes. Ensuite, il interprète “Free Bird” de Lynrd Skynrd, un groupe de nouveaux frères se présente, la bataille s’ensuit, et les gentils gagnent lorsque Martha Washington lance une balle d’argent à John Henry, qui le fait exploser dans la tête de Benedict Arnold.

Après cela, tous les citoyens extrêmement divers d’un nouveau pays se lancent dans des combats et des fusillades avec les AR-15. Il y a une blague sur le fait de savoir si la Déclaration d’indépendance comprenait ou non un droit aux soins de santé. Peut-être qu’il y a une ou deux autres blagues qui ont été étouffées par le bruit de mes yeux qui roulent. Tout ce que je sais, c’est qu’à ce moment-là, le film s’est heureusement terminé.

Cependant, aucun de ces problèmes n’est vraiment la raison pour laquelle c’est un film si terriblement terrible. Au lieu de cela, c’est que Callaham et Thompson voulaient rire des « vrais » Américains plutôt que de rire avec eux. Le résultat final est que personne ne rit, même si c’est peut-être le but.

Dans son discours d’adieu, George Washington (le vrai) espérait qu’il pourrait servir « à se prémunir contre les impostures d’un prétendu patriotisme ». Alors qu’il ne regardait pas dans le multivers et n’adressait pas un avertissement aux créateurs de ce feu de poubelle enflammé d’un film, il aurait tout aussi bien pu le faire.

Richard Cromwell est un contributeur principal à The Federalist. Suivez-le sur Twitter, @rcromwell4.