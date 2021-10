Le film étoilé de Kevin Hart monte dans le Top 10 de Netflix

Cinq ans après ses débuts en salles, un film mettant en vedette Kevin-Hart rencontre un énorme succès sur Netflix. Ride Along 2, la comédie d’action étoilée sortie en 2016 comme suite de Ride Along en 2014, domine actuellement les charts de streaming dans plusieurs pays à travers le monde, faisant du film l’un des titres les plus populaires sur la plate-forme dans le monde entier au moment.

Faisant suite au film de 2014, le film réalisé par Tim Story suit l’homme de loi recrue Ben Barber, interprété par Hart, qui aspire à devenir détective comme son futur beau-frère. Alors que Ben se prépare à descendre l’allée, lui et son beau-frère doivent d’abord se rendre à Miami pour aider la police locale à abattre un trafiquant de drogue brutal, avec beaucoup de chaos qui s’ensuit alors que Ben et James doivent prouver que le charismatique exécutif Antonio Pope est en fait un seigneur du crime violent. En plus de Hart, le film étoilé met en vedette Ice Cube, Ken Jeong, Benjamin Bratt, Olivia Munn, Bruce McGill et Tika Sumpter.

Après avoir rapporté 124,6 millions de dollars dans le monde après ses débuts en janvier 2016, Ride Along 2 connaît un nouveau succès sur Netflix. À partir de cette publication, le film bat Knight and Day et My Little Pony: A New Generation pour se classer au huitième rang des films les plus populaires au monde, selon les données de FlixPatrol. Il ne prend que du retard sur Il y a quelqu’un à l’intérieur de votre maison, de la gamme Netflix et Chills du streamer, Venom et Security, entre autres, avec The Guilty revendiquant la première place mondiale. Le film est entré dans le Top 10 des charts de streaming dans plusieurs pays, dont l’Australie, l’Allemagne et l’Islande.

Malheureusement pour les abonnés américains, Ride Along 2 n’est pas disponible sur la plate-forme du streamer aux États-Unis, et on ne sait pas quand ou si le film finira par arriver sur la plate-forme. Cela ne signifie pas pour autant que les fans n’ont pas de chance. Alors que ceux aux États-Unis ne peuvent pas simplement s’aventurer sur l’application Netflix et appuyer sur play, Ride Along 2 est disponible sur d’autres services de streaming, notamment Amazon Prime Video, iTunes, Vudu et Google Play, bien que regarder le film sur ces plates-formes coûtera quelques dollars.

Les abonnés à Netflix US qui espèrent rire un peu avec Hart ont encore beaucoup d’options. Netflix US abrite actuellement un certain nombre de promotions de Hart, dont Kevin Hart: Zero F**ks Given, Kevin Hart: Irresponsible et Kevin Hart: Don’t F**k This Up. Le streamer héberge également la comédie dramatique de Hart Fatherhood, qui a atteint la première place sur Netflix après ses débuts en juin.