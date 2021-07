Le film Flash arrête le tournage en raison d’un accident sur place

in

Ce rapport nous vient de GlasgowLive et ne manquera pas de faire tourner quelques têtes. Bien que l’on ne sache actuellement pas à quel point la blessure a été gravement blessée lors de l’accident, un membre d’équipage aurait été emmené dans une ambulance. Sûr de dire que cet incident malheureux a jeté une clé dans les plans de tournage actuels.

Les rapports proviennent tous de témoins oculaires, qui auraient vu l’incident se produire. Le public sera certainement curieux de connaître un rapport complet, y compris à quel point il a finalement été blessé, un membre d’équipage anonyme. Mais selon les témoins, l’équipage a applaudi l’ambulance en partant. Espérons que cela indique que les blessures n’étaient pas trop graves.

Il reste à voir comment cette blessure sur le plateau continue d’avoir un impact sur la production de The Flash. Andy Muschietti et sa compagnie tournent le mystérieux film solo depuis des mois maintenant, et chaque mise à jour de l’ensemble contribue à créer l’anticipation. Si le membre d’équipage est capable de récupérer, alors, espérons-le, le tournage se poursuivra à grande vitesse.