Le film Flash : date de sortie, distribution, plusieurs acteurs de Batman et plus expliqués

On prétend depuis longtemps que Superman est plus rapide qu’une balle rapide. Comparé à un autre membre de la Justice League, cependant, l’Homme d’acier est en quelque sorte un entraîneur lent. Le film Flash est sur le point de mettre le speedster en chef de DC Comics à l’honneur, dans une aventure survoltée qui emmènera Barry Allen (joué une fois de plus par Ezra Miller) dans un voyage dans le temps.

Avec l’histoire inspirée de l’arc populaire “Flashpoint” dans les bandes dessinées, le film Flash devrait également être une grande nouvelle pour DC Extended Universe (DCEU). Lorsque Barry voyagera dans le temps et changera l’histoire, il ouvrira la porte à d’autres dimensions parallèles au sein du multivers de DC. Il entrera également en contact avec au moins trois autres super-héros, dont une nouvelle Supergirl et deux Batmen – le DCEU Caped Crusader de Ben Affleck s’adaptera aux côtés de l’incarnation de Michael Keaton, l’acteur revenant au rôle pour la première fois depuis 1992 Batman Retour.

Ironiquement pour un film sur un homme qui laisserait Usain Bolt traîner dans sa poussière et aurait encore quelque chose à revendre, Le film Flash a mis du temps à passer au grand écran. Mais avec la production en cours et une date de sortie fixée à novembre 2022, voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur l’histoire du film Flash, le casting et ce que les supes porteront.

Dans un autre coin du multivers, nous avons peut-être vu le film Flash en 2018. Mais l’aventure solo de Barry Allen de DC Extended Universe est en plein développement depuis des années – et a eu sa juste part d’écrivains et de réalisateurs attachés en cours de route.

Dès 2014, juste un an après la sortie de Man of Steel, DC et Warner avaient déjà aligné Ezra Miller pour revêtir le costume de Scarlet Speedster, avec Phil Lord et Christopher Miller de The Lego Movie à bord pour écrire et potentiellement diriger.

Lorsqu’ils ont quitté le projet pour travailler sur Solo: A Star Wars Story (ils ont ensuite été remplacés par Ron Howard), l’auteur de Pride & Prejudice & Zombies, Seth Grahame-Smith, s’est engagé pour le scénario et la réalisation, mais – selon Variety – a quitté le film. en avril 2016 en raison de « différences créatives ».

Rick Famuyiwa, réalisateur de Dope et de trois épisodes de The Mandalorian, était le prochain à prendre la barre, mais a quitté le projet moins de cinq mois plus tard. Encore une fois, Variety a déclaré que les « différences créatives » étaient à blâmer.

Warner a ensuite essayé de recruter (comme le rapporte Variety) soit le réalisateur de Retour vers le futur, Robert Zemeckis, soit Matthew Vaughn de Kick-Ass, mais aucun des deux n’a pu faire fonctionner la programmation. La star de Batman du DCEU, Ben Affleck, a également été approchée pour réaliser, mais il a refusé le concert.

Puis ce fut le tour des scénaristes/réalisateurs de Spider-Man: Homecoming, John Francis Daley et Jonathan Goldstein, qui ont été attachés au film de mars 2018 à juillet 2019. Pendant cette période, Ezra Miller a fait équipe avec le légendaire scénariste de bandes dessinées Grant Morrison. pour écrire une nouvelle version du script. Morrison a déclaré à Collider que leur point de vue était “comme Retour vers le futur”.

Ce n’est qu’en juillet 2019 que Warner et DC ont finalement choisi l’équipe qui tournerait le film devant les caméras. Comme le rapporte le Hollywood Reporter, ils ont recruté Christina Hodson, scénariste de Birds of Prey et Bumblebee, et le directeur informatique Andy Muschietti.

La production a démarré tardivement à Londres en avril 2021, la date de sortie du film Flash étant désormais confirmée pour le 4 novembre 2022.

La bande annonce du film Flash

La bande annonce du film Flash : y en a-t-il une ?

En l’absence de manigances de voyage dans le temps à la Barry Allen, il est encore un peu tôt pour s’attendre à la bande-annonce du film Flash. En attendant, vous pouvez vous contenter du traitement de logo animé qu’Andy Muschietti a posté sur Instagram pour marquer le début du tournage.

L’intrigue du film Flash

L’intrigue du film Flash : à travers le multivers

Bien que nous ne connaissions pas beaucoup de détails sur l’histoire, nous savons que l’intrigue du film Flash est partiellement inspirée de l’arc emblématique de l’histoire de la bande dessinée de Geoff Johns et Andy Kubert, Flashpoint – en effet, Flashpoint devait être le titre du film pour une fois, avant de revenir à The Flash.

Dans la version comics, Barry Allen se retrouve dans un univers alternatif inconnu où sa défunte mère est toujours en vie. Dans le film, Barry utilisera ses capacités de voyage dans le temps dans le but de sauver sa mère, Nora – et, ce faisant, apportera par inadvertance des changements majeurs au continuum espace-temps.

Comme l’a expliqué le réalisateur Andy Muschietti lors de l’événement Fandome de DC en août 2020, “sa mère a été assassinée, son père a été encadré et incarcéré, et tout son voyage à partir de là était celui d’un homme essayant de faire les choses correctement.”

“Batman a perdu ses parents, Superman a perdu sa planète, Harley Quinn a perdu son sandwich aux œufs…”, a ajouté la scénariste Christina Hodson, “mais Barry, parce qu’il a cette capacité de revenir en arrière et de manipuler le temps, il est le seul qui peut réellement aller et changer sa propre histoire personnelle.

“[But] voyager dans le temps n’est pas simple », a averti Hodson. “Ce n’est pas toujours un cas simple de ‘Retournez en arrière et changez une chose, et une autre chose changera dans le futur.'”

De manière cruciale, tout comme la finale de la saison 1 de Loki a ouvert les portes de la vision de Marvel sur le multivers, le film Flash fait tomber les barrières entre les dimensions alternatives au sein du DCEU.

“Le multivers cinématographique va naître de ce film”, a révélé Hodson. « C’est né de l’histoire de Barry.

“Ce film est extrêmement important”, a ajouté la star Ezra Miller, “parce que si vous regardez autour de l’univers DC, vous avez évidemment tous ces personnages qui existent dans leurs propres bulles. Nous avons même maintenant plusieurs itérations de la même histoire. Ce film, en ouvrant cette porte que Flashpoint a fait dans les bandes dessinées, toutes ces histoires et personnages peuvent commencer à entrer en collision.

“Ce film est un peu une charnière dans le sens où il présente une histoire qui implique un univers unifié où toutes les itérations cinématographiques que nous avons vues auparavant sont valables”, a déclaré Muschietti à Vanity Fair. « C’est inclusif dans le sens où il dit que tout ce que vous avez vu existe et que tout ce que vous verrez existe, dans le même multivers unifié. »

Avec deux Batman déjà confirmés pour apparaître, et chaque itération d’écran de chaque personnage de DC maintenant apparemment en jeu, le débat pour savoir si ce Barry Allen est celui qui a survécu à la coupe théâtrale de Justice League – ou celui qui avait un rôle considérablement plus pivot dans la version du film de Zack Snyder – semble soudain un peu moins important…

Avant le film Flash, Barry Allen s’alignait aux côtés de la Justice League. (Crédit image : Warner Bros)

Le casting du film Flash

Le casting du film Flash : qui est dans le film ?

La liste des acteurs confirmés ressemble à ceci :

Ezra Miller comme Barry Allen/The FlashBen Affleck comme Bruce Wayne/BatmanMichael Keaton comme autre Bruce Wayne/BatmanKiersey Clemons comme Iris WestSasha Calle comme SupergirlRon Livingston comme Henry AllenMaribel Verdú comme Nora AllenSaoirse-Monica Jackson comme TBCRudy Mancuso comme TBCian Allen Loh comme jeune Barry Allen Loh

Ezra Miller revient pour jouer Barry Allen (alias The Flash) pour la troisième fois après être apparu dans Batman v Superman: Dawn of Justice (brièvement) et Justice League (plus substantiellement, en particulier dans le Snyder Cut).

Il s’habillera aux côtés de deux incarnations différentes du Caped Crusader – et aucune d’entre elles n’est la version de Robert Pattinson du prochain The Batman. (Bien que, étant donné la nature à sauts de dimension du film, ce ne serait pas une énorme surprise si ce Bruce Wayne se présentait.)

Ben Affleck est de retour en tant que chevalier noir qui a combattu Steppenwolf aux côtés de Barry Allen dans Justice League, et il semble qu’il sera en quelque sorte un mentor pour son rapide collègue.

“[Affleck’s Batman] est une partie très importante de l’impact émotionnel du film, a déclaré Muschietti à Vanity Fair. « L’interaction et la relation entre Barry et Wayne d’Affleck apporteront un niveau émotionnel que nous n’avons jamais vu auparavant. C’est l’histoire de Barry, mais leurs personnages sont plus liés qu’on ne le pense. Ils ont tous les deux perdu leur mère dans un meurtre, et c’est l’un des vaisseaux émotionnels du film. C’est là que l’Affleck Batman entre en jeu.

Le réalisateur décrit également Bat-fleck comme « la ligne de base. Il fait partie de cet état inchangé avant que nous nous jetions dans l’aventure de Barry.

L’autre Caped Crusader que nous connaissons (jusqu’à présent) est interprété par Michael Keaton, qui portait le célèbre capuchon dans Batman et Batman Returns de Tim Burton. Après avoir été le secret le moins bien gardé d’Hollywood pendant la majeure partie de l’année, le retour de Keaton n’a été officiellement confirmé qu’en avril (via Entertainment Weekly). Muschietti dit que le rôle de Keaton est « substantiel ».

Ailleurs, le Hollywood Reporter a confirmé en mars que Kiersey Clemons reprendrait son rôle de Zack Snyder dans Justice League (elle a été supprimée de la sortie en salles) en tant que journaliste (et l’intérêt amoureux de Barry) Iris West.

Et la liste des super-héros sera renforcée par Sasha Calle (une star du feuilleton de longue date The Young and the Restless) qui jouera la version DCEU de Supergirl. Il reste à confirmer si elle est Kara Danvers, Lara Lane-Kent ou une autre incarnation du héros kryptonien. “J’ai vu plus de quatre cents auditions”, a déclaré Muschietti (via Deadline). “Le vivier de talents était vraiment incroyable et il était très difficile de prendre une décision, mais nous avons finalement trouvé une actrice qui était destinée à jouer ce rôle.”

Muschietti a transmis la bonne nouvelle du casting de Calle dans une vidéo Instagram :

Y Tu Mama También et la star de Pan’s Labyrinth, Maribel Verdú, joueront le rôle central de la mère de Barry, Nora Allen, tandis que son père, Henry, sera très différent de ce qu’il a fait dans Justice League. Variety a révélé en mars que Ron Livingston d’Office Space remplacerait Billy Crudup dans le rôle. Le nouveau venu Ian Loh incarnera Barry Allen dans son enfance.

Le casting confirmé est complété par Saoirse-Monica Jackson de Derry Girls et YouTuber Rudy Mancuso dans des rôles qui n’ont pas encore été annoncés.

Le speedster de Grant Gustin apparaîtra-t-il dans le film Flash ? (Crédit image: The CW)

Mais ne soyez pas surpris si le film Flash présente des camées de grands noms de stars qui ont joué des personnages de DC dans des films et des émissions de télévision précédents. Selon un rapport de CBR.com, Ray Fisher dit qu’il serait potentiellement prêt à reprendre son rôle de Cyborg – à condition que Warner Bros s’excuse pour son traitement sur le tournage de Justice League. Il y a également eu des rumeurs de retours pour la star de Superman Returns Brandon Routh et Catwoman de Michelle Pfeiffer.

Le plus intrigant de tous, ce Barry Allen pourrait-il se retrouver face à son homologue de la version Arrowverse de The Flash ? Allen de Miller a déjà croisé la route de l’incarnation de Grant Gustin dans l’événement crossover Crisis on Infinite Earths de CW, donc ce ne serait pas la première fois:

Les costumes du film Flash : que porteront les supes ?

Muschietti a révélé la nouvelle combinaison Flash de Barry Allen lors de l’événement Fandome de DC en 2020 (consultez l’art conceptuel sur Variety), affirmant que “c’est plus organique, vous pouvez voir la lumière qui y est intégrée”. Il a également été révélé que Bruce Wayne de Ben Affleck avait contribué à sa conception.

Le réalisateur s’est également rendu sur Instagram pour taquiner la combinaison de Michael Keaton…

… et la nouvelle tenue de Supergirl :

L’écrivain Tom Taylor, co-créateur de Lara Lane-Kent Supergirl, a également tweeté quelques photos de Sasha Calle sur le plateau, comparant la nouvelle Supergirl aux bandes dessinées.

En 2014, @Bruno_Redondo_F et moi avons créé une nouvelle #Supergirl, Lara Lane Kent.Et… eh bien, Sasha Calle en tant que Supergirl est étrange. pic.twitter.com/xXWgbQYLvo20 juin 2021

Voir plus

Vous pouvez vous attendre à voir les multivers de DC entrer en collision le 4 novembre 2022.