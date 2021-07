Le film Flash Gordon de Taika Waititi se déroule toujours, mais avec un grand changement

Alors que nous aimons un moment animé, un film Flash Gordon en direct sera certainement encore plus excitant. La version originale du héros a été créée par Alex Raymond pour une bande dessinée de 1934. Une multitude de films en série sont sortis à la fin des années 1930 et un long métrage d’action en direct réalisé par Mike Hodges a été créé en 1980. Cette dernière version est la perfection du camp des années 80, avec des héros et des méchants parés de spandex multicolore. Quiconque connaît le sens de l’humour absurde de Taika Waititi comprendra facilement pourquoi un tel film a pu inspirer le natif de Nouvelle-Zélande. Après tout, il a livré Thor: Ragnarok, était comique et rempli de toutes sortes de folie cosmique colorée, et Thor: Love and Thunder va être encore plus sauvage.