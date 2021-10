Le film Fortnite se rapproche de la réalité | Divertissement

Epic Games prévoit déjà un film Fortnite, selon des sources proches de l’entreprise, un processus accéléré par l’échec du procès contre Apple.

Fortnite est, aujourd’hui, l’une des marques les plus reconnues au monde, appréciée des joueurs de tous âges, mais surtout des plus jeunes.

Le succès du jeu gratuit ne semble pas faiblir, quatre ans après son lancement, et Epic Games cherche des moyens diversifier le contenu continuer à l’exploiter pendant longtemps.

Selon The Information, cela se produit en entrant dans le monde du divertissement, et plus précisément, celui de cinéma. Selon des personnes proches de l’entreprise, des plans pour faire un film sont déjà en cours, et pour cela seraient clés trois nouvelles embauches chez Epic Games qui ont eu lieu au début de 2021, de vétérans de Lucasfilm.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Jason McGatlin, ancien président de la production physique chez Lucasfilm, est maintenant président des projets spéciaux chez Epic. McGatlin a des crédits de producteur exécutif sur tous les films Star Wars sortis par Lucasfilm depuis la relance de la franchise par Disney.

En outre, deux autres personnalités de Lucasfilm, Lynn Bartsch et Chris Furia, ont rejoint Epic, en tant que directeur des relations commerciales et vice-président des finances, selon leurs profils sur Linkedin.

Bien qu’un mouvement d’expansion comme celui-ci ne nécessite aucune explication, vu la force de la marque Fortnite, The Information suggère que ces plans auraient été accélérés par la débâcle d’Epic dans son jugement contre Apple.

La résolution du procès n’a satisfait ni l’un ni l’autre, et ce qui est pire : elle a fait que Apple va fermer définitivement les portes du retour de Fortnite sur iOS jusqu’à ce qu’il y ait un jugement final, quelque chose qui coûtera des millions à Epic, dans un processus qui peut prendre des années.

Que pensez-vous de l’idée d’un film Fortnite ? Aimeriez-vous qu’il soit animé, comme le futur film Super Mario, ou en prise de vue réelle, avec les films à succès Sonic ?

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Escribano.