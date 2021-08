Le film fou de Nicolas Cage où il se joue révèle une affiche, première bande-annonce à CinemaCon

Nicolas Cage sort un film fou, dans lequel il joue une version fictive de lui-même, et le film a révélé sa première affiche et sa première bande-annonce à CinemaCon le week-end dernier. Le film s’intitule Le poids insupportable du talent massif, et il partage la vedette avec Pedro Pascal (Le Mandalorien). Dans la première affiche du film, on voit les deux hommes se prélasser près de l’océan, partager quelques verres et porter des lunettes de soleil élégantes.

Le poids insupportable du talent massif est une comédie d’action réalisée par Tom Gormican, à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Kevin Etten. Dans ce document, Cage “accepte à contrecœur une offre d’un million de dollars pour assister à l’anniversaire d’un superfan milliardaire mexicain”, interprété par Pascal. Cependant, “les choses prennent une tournure folle” et Cage “est obligé de devenir une version de certains de ses personnages les plus emblématiques et les plus aimés afin de dégager sa femme et sa fille du fan qui est un baron de la drogue notoire”. Le film met également en vedette un certain nombre d’autres grands noms, dont Tiffany Haddish, Neil Patrick Harris et Sharon Horgan. Le poids insupportable du talent massif devrait sortir en avril.

#CinemaCon porno … pic.twitter.com/qHWriuoiLD – Jason Guerrasio (@JasonGuerrasio) 23 août 2021

La bande-annonce du film a suscité beaucoup de réactions de la part des participants à la CinemaCon, la journaliste de divertissement Rebecca Pahle qualifiant Cage et Pascal de “infiniment talentueux et charmants”. Un autre utilisateur de Twitter a déclaré que cela “avait l’air amusant”, tandis que le rédacteur en chef de THR, Aaron Couch, a suggéré que The Unbearable Weight of Massive Talent serait “un chef-d’œuvre”. Il a ajouté que Cage était totalement “déchainé” dans le film et a déclaré que la bande-annonce avait reçu de “grands applaudissements”.

Avant Le poids insupportable du talent massif, les fans pourront voir Cage Prisoners of the Ghostland, un film d’action fantastique et sauvage qui sortira en septembre. Cela sera finalement suivi d’un drame occidental dans lequel Cage devrait jouer, intitulé Butcher’s Crossing. Le film est une adaptation du roman du même nom de John Williams de 1960, racontant une histoire sur la vie dans la “frontière accidentée de l’Ouest américain” dans les années 1870, selon Deadline. Dans ce document, Cage incarnera Miller, le chef d’une équipe de chasseurs de Buffalo qui rencontre un jeune décrocheur de Harvard dans l’espoir de trouver un but dans l’Ouest.

Les deux hommes se lancent dans une aventure épique qui teste leurs limites, tant mentales que physiques, tout en les confrontant à des circonstances potentiellement fatales. Le titre de l’histoire, Butcher’s Crossing, fait référence à une ville fictive du Kansas où les deux hommes se rencontrent. Le film est réalisé par Gabe Polsky (Armée rouge), à ​​partir d’un scénario qu’il a écrit avec Liam Satre-Meloy. Butcher’s Crossing commencera sa production en octobre.