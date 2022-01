Le film Ghost Of Tsushima en développement avec le réalisateur de John Wick

Sony Pictures et PlayStation Production développent une adaptation sur grand écran de Ghost of Tsushima de Sucker Punch Productions. Selon Deadline, le réalisateur de John Wick, Chad Stahelski, est attaché à la réalisation du film.

Selon le rapport, Stahelski travaille aux côtés d’Alex Young et Jason Spitz pour produire le film via leur société de production, 87Eleven Entertainment. Du côté de PlayStation, Asad Qizilbash – responsable de PlayStation Productions – et Carter Swan produiront le film pour PlayStation Productions, tandis que le développeur Sucker Punch Productions servira de producteurs exécutifs. Peter Kang est spécifié comme la personne supervisant le projet pour le studio.

«Nous sommes ravis de nous associer à Chad et 87Eleven Entertainment, pour apporter leur vision de l’histoire de Jin au grand écran. Nous aimons travailler avec des partenaires créatifs comme Chad, qui ont une passion pour nos jeux, nous assurant de pouvoir créer des adaptations riches qui enthousiasmeront nos fans et de nouveaux publics », a déclaré Qizilbash.

Deadline note que Ghost of Tsushima a dépassé les 6,5 millions de ventes, ce qui en fait un succès incroyable. Ghost of Tsushima est un titre exclusif à PlayStation et a été acclamé par la critique.

Dans la critique de GameSpot, Edmond Tran a déclaré: « L’histoire de Ghost of Tsushima frappe fort dans le troisième et dernier acte du jeu et se termine de manière spectaculaire. Cela m’a laissé le même genre d’émotions fortes que j’ai ressenties à la fin de toutes mes épopées de films de samouraïs préférés. , et j’avais hâte de tous les revoir. Le jeu atteint de nombreux sommets cinématographiques fantastiques, et ceux-ci le soulèvent finalement au-dessus des pièges de sa conception familière de la quête du monde ouvert et de toutes les faiblesses innées qui l’accompagnent – mais ceux-ci les imperfections et les bords ternes sont définitivement toujours là.

« Ghost of Tsushima est à son meilleur lorsque vous montez à cheval et admirez le monde magnifique à votre guise, armé d’une épée et d’un bouton de capture d’écran, permettant aux indices environnementaux et à votre propre curiosité de vous guider. Ce n’est pas tout à fait un classique de Criterion, mais la plupart du temps, il en a vraiment l’air. »

Depuis lors, Sucker Punch Productions a sorti une extension pour Ghost of Tsushima appelée Iki Island. « Là où Iki Island excelle, c’est en ajoutant de nouvelles dimensions au reste de Ghost of Tsushima », a déclaré Phil Hornshaw dans sa critique. « Son exploration de l’histoire de Jin et de son personnage apporte plus de profondeur à l’histoire du jeu de base qui l’améliore dans l’ensemble, et son magnifique nouveau paysage fournit à la fois plus de ce qui fonctionne à propos de vanilla Ghost et quelques bons, même légers, ajustements sur la formule. Rien est un départ radical, mais c’est beaucoup plus de bonnes choses, rafraîchissant le jeu en monde ouvert déjà solide de Sucker Punch et fournissant des raisons intéressantes de le revisiter. »

