Le film interactif Out Cold avec Bear Grylls est présenté en première sur Netflix ⋆ 10z viral

Bear Grylls est de retour sur Netflix avec une toute nouvelle aventure commençant le mardi 14 septembre alors que You vs. Wild: Out Cold est lancé sur le streamer.

Le film interactif convient à toute la famille alors que les téléspectateurs suivent Bear dans une épreuve déchirante. Après un accident dans les montagnes ravagées par la glace, Bear se retrouve aux prises avec l’amnésie. Mais malgré le hoquet, Bear essaie toujours de sauver la situation alors qu’il tente de se sortir, ainsi que le pilote de l’avion, des rigueurs de l’hiver.

Le danger abonde, allant des éléments météorologiques à la faune environnante, et c’est aux téléspectateurs d’aider à guider Bear dans son voyage. Face à d’énormes parois rocheuses, à des tunnels sombres et glacials et à des créatures menaçantes, la prudence et l’attention sont de mise dans cette aventure.

Les téléspectateurs peuvent-ils sortir Bear et son ami du pétrin et les mettre sur la bonne voie pour la sécurité ? L’histoire peut aller de plusieurs manières avec la durée du film allant de 25 à 45 minutes en fonction des décisions que les téléspectateurs prennent en cours de route.

En plus de dévoiler la date de première, Netflix a également publié des illustrations clés passionnantes mettant en vedette un Grylls barbu portant une lanterne et du matériel pour son aventure. Ce film sert d’extension aux autres films interactifs Netflix de Grylls comme You vs. Wild de 2019 et Animals on the Loose de 2021: A You vs. Wild Movie.

Out Cold est produit par Grylls, Delbert Shoopman, Rob Buchta, Chris Grant, Drew Buckley, Liz Schulze, Ben Silverman et Howard Owens. Le film est réalisé par Ben Simms.

Ne manquez pas le plaisir pour vous-même – attrapez You vs. Wild: Out Cold quand il arrivera sur Netflix en septembre.

Toi contre Wild : Hors froid, Première de film interactif, mardi 14 septembre, Netflix