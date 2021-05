Le film le plus excitant de Marvel de 2021 changera le MCU pour toujours – voici comment – .

Lorsque Black Widow sortira à la mi-juillet, deux ans se seront écoulés depuis le dernier film MCU que nous avons vu dans les salles – qui était Spider-Man: loin de chez soi, le dernier titre de la saga Infinity. La pandémie a forcé Disney et Marvel à retarder tous leurs films MCU Phase 4, car les studios n’étaient pas satisfaits de l’idée de lancer les images sur Disney + et de rater tout cet argent au box-office. Black Widow n’est que l’un des quatre nouveaux films Marvel dont la sortie est prévue en 2021, mais à première vue, ce ne sera guère le plus excitant du groupe. Deux autres films semblent se disputer ce titre: Spider-Man: No Way Home et Eternals.

Spider-Man 3 présente le super-héros Marvel le plus populaire et pourrait apporter un développement significatif du scénario au MCU. Ensuite, Eternals devrait être au moins aussi excitant que No Way Home. Le film nous présentera une toute nouvelle équipe de super-héros qui rejoindra les Avengers dans le MCU, et le film a une distribution d’ensemble fantastique. Mais ce qui permettra à Eternals de se démarquer, c’est la façon dont il est fabriqué. C’est peut-être une aventure MCU, mais le film est avant tout un film de Chloé Zhao. Maintenant, un nouveau rapport nous dit les nombreuses façons dont Eternals sera différent de tout ce que Marvel a fait à ce jour. Attention, quelques spoilers mineurs pourraient suivre ci-dessous.

Top Deal du jour La caméra sans fil folle qui permet à votre smartphone de voir n’importe où coûte moins de 29 $ – le prix le plus bas d’Amazon! Prix ​​courant: 36,99 $ Prix: 28,85 $ Vous économisez: 8,14 $ (22%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Marvel a créé cet univers étonnant d’histoires entrelacées en essayant des choses que d’autres studios auraient pu refuser. Kevin Feige & Co. nous a offert toutes sortes d’histoires de super-héros, présentant des héros et des équipes qui n’avaient guère les mêmes suivants que Spider-Man ou Batman et Superman de DC Comics. Pourtant, le public en est venu à embrasser et à aimer ces super-héros moins connus ainsi que l’histoire globale que Marvel a racontée. Marvel s’en tient à la même recette pour les récentes émissions Disney +. Le studio n’a pas non plus peur d’essayer de nouvelles choses, comme nous l’avons déjà vu avec WandaVision plus tôt cette année.

Eternals appartient à la même catégorie d’expériences passionnantes de Marvel. Ce n’est pas seulement parce que Marvel présente un tas de nouveaux super-héros puissants qui resteront sûrement dans les parages pour plus d’aventures Avengers à l’avenir. C’est parce que Chloé Zhao a fait confiance au film. C’est ce dont parle une nouvelle fonctionnalité sur IMDbrief.

Zhao a remporté deux Oscars plus tôt cette année avec Nomadland du meilleur film et du meilleur réalisateur. Le rapport indique que la réalisatrice a partagé son temps entre la réalisation de Frances McDormand aux côtés d’un casting d’acteurs pour la plupart non professionnels dans Nomadland et la préparation de la production d’Eternals.

Angelina Jolie dans Eternals. Source de l’image: Marvel Studios

«Les productions qui se chevauchent de Nomadland et Eternals ont influencé les styles des deux films, l’ancien enhardissant l’approche de Zhao consistant à prendre des risques avec les visuels sur Eternals pour créer un film MCU comme personne ne l’a jamais vu auparavant», indique le rapport.

Zhao a poussé à tourner le film dans des endroits éloignés du monde réel comme les îles Canaries et différents endroits en Angleterre au lieu de trop compter sur CGI. Et les dirigeants de Marvel étaient d’accord. En outre, elle a utilisé les mêmes appareils photo de Nomadland pour filmer le nouveau film de Marvel.

Gemma Chan, qui a joué la guerrière Kree Minerva dans Captain Marvel et a été choisie pour jouer Sersi pour Eternals, est la mieux placée pour expliquer les différences entre la plupart des films Marvel et Eternals. Captain Marvel s’appuyait sur beaucoup plus de travail en studio et d’écran bleu que les lieux réels de Zhao et l’éclairage naturel dans Eternals.

Zhao s’est retrouvée en post-production pour Nomadland et Eternals, et elle a dit que nous comprendrons comment les deux films se rapportent l’un à l’autre une fois que les images d’Eternals seront disponibles. Disney n’a pas encore sorti de bande-annonce complète, mais nous avons vu les premières scènes d’un teaser Marvel il y a quelques jours.

Kingo (Kumail Nanjiani) à l’avant-garde d’une scène Eternals Marvel incluse dans une nouvelle vidéo promo MCU. Source de l’image: Marvel Studios

Nous nous sommes souvent demandé comment Marvel expliquait l’approche passive des Eternals face à ce qui se passait sur Terre depuis le premier film Avengers, et le film expliquera sûrement tout. Le rapport IMDbrief nous offre également une information intéressante d’Eternals en décrivant ces êtres puissants qui habitent la Terre. Le film nous dira que les Eternals font partie de deux races humanoïdes qui étaient en conflit depuis des millénaires, les Deviants et les Eternals. Thanos se trouve être un Eternal de troisième génération de Titan, et “c’est sa quête malavisée de Infinity Stone pour atténuer la surpopulation en anéantissant la moitié de la galaxie qui convainc les éternels de la Terre de se réunir dans le prochain film.”

Outre l’approche différente de Zhao pour faire des films, il existe quelques autres nouveautés passionnantes qui distingueront Marvel’s Eternals des autres histoires de MCU. Le premier super-héros ouvertement gay du MCU Phastos (Brian Tyree Henry) et le premier héros sourd Makkari (Lauren Ridloff) apparaîtront tous deux dans le film. Le long métrage explique que Ridloff est elle-même sourde, un choix de casting authentique qui a bien servi Zhao dans ses films précédents, dont Nomadland.

Nous devrons attendre le 5 novembre pour voir comment le style de cinéma de Zhao influencera cette équipe particulière de héros. Il devra également capturer les relations complexes entre ces êtres puissants qui pourraient continuer à influencer le MCU à l’avenir. Il convient également de noter que la date de sortie du film le place sur une voie claire pour les considérations relatives aux Oscars.

La fonctionnalité IMDbief complète est disponible sur ce lien.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.