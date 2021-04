Le film le plus important de 2020 sort aujourd’hui sur Disney + | Divertissement

Disney + ajoute aujourd’hui à son catalogue le film qui a triomphé lors de la dernière cérémonie des Oscars: Nomadland.

Dimanche dernier, le Oscars pour les meilleurs films de 2020 et il y avait un gagnant clair: Nomadland. En une année où les prix ont été spécialement distribués, ce film n’en a remporté que trois, mais parmi ceux obtenus, les deux plus importants sont inclus: Meilleur film et meilleure réalisation.

Il est arrivé dans les cinémas de notre pays il y a quelques mois et il ne s’est pas trop mal passé au box-office, mais la dynamique actuelle avec les mesures de sécurité qui sont prises fait de nombreux téléspectateurs préfèrent ne pas aller au cinéma, ce qui rend difficile l’obtention du premier box-office ils devraient atteindre de gros chiffres.

Mais si vous faites partie de ceux qui veulent voir ce film et n’allez généralement pas au cinéma, vous n’aurez pas à attendre trop longtemps si vous êtes abonné à Disney +: Nomadland arrive sur la plateforme aujourd’hui et c’est un film à ne pas manquer si vous vous considérez comme un amoureux du septième art.

Le film réalisé par Chloé Zhao nous permet de suivre un veuve qui vit dans une caravane et parcourt les États-Unis d’un emploi à l’autre. Cette protagoniste jouée magistralement par Frances McDormand ne cherche qu’à survivre et à assumer les circonstances qu’elle a subies, et pour ce faire, elle parcourt les routes, prend les emplois qu’elle peut et rejoint d’autres personnes qui vivent comme elle.

Nomadland n’est pas un film où l’intrigue l’emporte, mais suit plutôt le chemin qui se fait et apprécier les images, les différents personnages et la sensibilité qu’ils ont su transmettre au moyen d’une histoire assez triste mais qui a quelque chose de spécial qui provoque l’empathie chez les spectateurs.

Si vous allez voir un film ce week-end et que vous ne savez pas lequel choisir, nous vous recommandons d’essayer Nomadland. Après tous les prix remportés lors de tant de cérémonies, il restera dans l’histoire comme le meilleur film de 2020 et vous ne pouvez pas le manquer.

