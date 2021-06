Le film le plus mystérieux de Marvel de l’année ramène un redoutable ennemi des Avengers – .

Le mois de juin est presque terminé et Marvel n’a pas encore sorti un nouveau film MCU dans les salles cette année, mais c’est uniquement à cause de la crise actuelle des coronavirus qui a empêché Disney de lancer ses images les plus importantes dans les salles. La seconde moitié de l’année devrait nous apporter pas moins de quatre films MCU, à commencer par Black Widow le 9 juillet et se terminant par Spider-Man: No Way Home le 17 décembre. Entre eux se trouvent le film MCU le plus attendu de l’année ainsi que le film Marvel le plus mystérieux de l’année.

Eternals (6 novembre) et Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (3 septembre) présenteront de tout nouveaux super-héros que nous n’avons jamais rencontrés dans le MCU auparavant. Le premier est le film le plus attendu du MCU en raison de l’équipe de super-héros qu’il présentera – et du potentiel du film aux Oscars. Pendant ce temps, Shang-Chi est le plus mystérieux des quatre films 2021 de la phase 4, car nous n’avons aucune idée de la façon dont cette histoire d’arts martiaux s’intègre dans le scénario plus large du MCU. Mais nous avons une nouvelle bande-annonce qui fournit le premier rebondissement surprenant du film, ainsi qu’une réponse à notre question. Les scènes finales du clip que Marvel vient de sortir nous donnent un aperçu d’un redoutable ennemi des Avengers que nous n’avons pas vu depuis plus d’une décennie.

Marvel a été contraint de faire avancer l’arc de Hulk sans faire de film autonome depuis L’incroyable Hulk (2008). C’est parce que Marvel ne possède pas les droits du personnage. À l’époque, Edward Norton jouait Bruce Banner et il affrontait l’Abomination qu’est devenu Emil Blonsky (Tim Roth).

La toute nouvelle bande-annonce de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux que Marvel vient de publier fait un excellent travail en expliquant deux choses essentielles sur le film.

Abomination et Wong combattant dans Shang-Chi et la bande-annonce de la Légende des Dix Anneaux. Source de l’image : Marvel Studios

Tout d’abord, il nous montre les Dix Anneaux, qui semblent être de puissants artefacts qui donnent au porteur une grande force. C’est le genre de détail qui nous dit pourquoi Shang-Chi est un film de super-héros, pas seulement un film d’arts martiaux – les fans de bandes dessinées le savent déjà, mais le protagoniste est un personnage Marvel moins connu par rapport aux autres Avengers. La bande-annonce met en lumière le conflit intergénérationnel entre Shang-Chi (Simu Liu) et son père Wenwu (Tony Leung), qui se trouve être le vrai mandarin. Ben Kingsley a joué le faux mandarin dans Iron Man 3, comme les fans de MCU s’en souviendront sans aucun doute.

Mais deuxièmement, la bande-annonce offre une autre connexion plus palpable entre Shang-Chi et le reste du MCU. Pour rappel, nous avons besoin que cette histoire s’intègre dans l’histoire globale de la phase 4 du MCU. Marvel doit également attirer des fans qui ne connaissent pas les bandes dessinées. La bande-annonce y parvient brillamment au cours des dernières secondes lorsque nous voyons deux personnages familiers se battre dans une cage pendant ce qui semble être une sorte de tournoi.

L’un des personnages semble être un maître des arts mystiques, étant donné qu’il utilise le genre de magie vu dans Doctor Strange. Et il semble que ce soit Wong (Benedict Wong). L’autre camée surprenant est le personnage administrant une raclée décente à Wong: Abomination.

C’est une révélation incroyable pour une bande-annonce de film. Non seulement parce que l’apparition de Wong nous aide à placer Shang-Chi et la légende des dix anneaux dans la chronologie, mais aussi parce qu’elle taquine le retour d’Abomination. Tout se passe si vite, et nous n’avons aucune idée de ce qui se passe. Vous devrez mettre un peu le clip en pause pour avoir un aperçu décent des personnages, mais il est évident que nous regardons Abomination combattre un sorcier.

Il est trop tôt pour dire si nous devrions être enthousiasmés par le fait que Tim Roth reprenne son personnage de Blonsky. Comme l’explique Murphy’s Multiverse, la dernière fois que nous avons vu Blonsky, il se dirigeait vers une cellule cryogénique dans le coffre-fort en Alaska. La scène de la bande-annonce nous dit que le tournoi auquel nous assistons a lieu à un moment donné entre les événements de L’incroyable Hulk et le présent. Mais nous n’avons aucune idée de l’endroit où le placer dans la chronologie du MCU. Ou le multivers joue-t-il un rôle ? Si tel est le cas, cette scène n’a même pas lieu dans la réalité principale du MCU.

Quoi qu’il en soit, la nouvelle bande-annonce de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux nous a donné plus de raisons de voir le film dès sa sortie. Regardez-le en intégralité ci-dessous.

