Le film le plus polarisant de 2021 est sur Disney Plus en ce moment

Lorsque nous parlons des sorties en streaming les plus controversées de l’année, celles qui ont le plus divisé les fans ou ont entraîné un énorme fossé entre les fans et les critiques, le contenu de Netflix peut immédiatement venir à l’esprit. Peut-être, des titres comme Sex/Life, ou la deuxième saison de Tiger King – qui ont tous deux été éviscérés par les critiques et les téléspectateurs. Vous pouvez également vous tourner vers d’autres streamers comme HBO Max pour trouver plus d’exemples comme ceux-ci. Croyez-le ou non, cependant, c’est en fait Disney Plus qui nous a peut-être donné la sortie la plus polarisante de toutes en 2021. Une avec un fossé entre la réaction des critiques et du public qui n’aurait pas pu être plus large.

Nous faisons référence au documentaire produit par une équipe de National Geographic qui a suivi le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci. Et qui a fini par produire Fauci, une quasi-biographie sur l’homme qui a été essentiellement le visage national de la réponse américaine à la pandémie de Covid.

Documentaire Disney Plus Fauci

Rotten Tomatoes marque pour le documentaire « Fauci » sur Disney Plus. Source de l’image : tomates pourries

Nous disons «quasi» biographie, car le film présente un instantané de la vie de Fauci. Mais il approfondit également sa réponse aux crises telles que le VIH/SIDA et le COVID-19. Sans s’engager à 100% dans l’une ou l’autre approche, cela en fait vraiment une sorte de récit hybride.

« Avec son mélange caractéristique de perspicacité scientifique, de franchise et d’intégrité, le Dr Anthony Fauci est devenu l’icône culturelle la plus improbable des États-Unis pendant la pandémie de COVID-19 », lit-on dans le résumé de Disney Plus. « Un spécialiste des maladies infectieuses de renommée mondiale et le leader de la santé publique le plus ancien à Washington, DC, il a supervisé la réponse des États-Unis à 40 ans d’épidémies, notamment le VIH/SIDA, le SRAS et Ebola.

« Conçu autour d’un accès sans précédent au Dr Fauci, Fauci de National Geographic Documentary Films est un portrait révélateur de l’un de nos fonctionnaires les plus dévoués.

Comme vous pouvez l’imaginer, les réponses à celui-ci ne pourraient pas être plus disparates. Sur la base des chiffres de Rotten Tomatoes que vous pouvez voir ci-dessus, par exemple, les critiques pensaient plus ou moins que le documentaire avait fait mouche. Mais ensuite, nous passons d’un score assez élevé de 85% de critiques à un score presque aussi bas que possible de 2% de la part des utilisateurs.

« Il n’y a qu’un seul Dr Tony Fauci »

Dans une déclaration commune à propos de leur film, les réalisateurs John Hoffman et Janet Tobias ont déclaré : « Il n’y a qu’un seul Dr Tony Fauci, et c’est un privilège incroyable d’être le premier à raconter l’histoire de sa vie et de sa carrière, y compris son interminable quête pour guérir les maladies et prévenir les épidémies.

Vous pouvez vous inscrire à Disney Plus ici si vous souhaitez diffuser cette version.

À mon avis? Vous auriez du mal à trouver beaucoup plus de sorties en streaming 2021 avec autant de notes partagées que celle de Fauci. Aux deux extrêmes, vous avez des critiques qui font l’éloge de la sortie et des téléspectateurs qui pensent apparemment que c’est l’un des pires de l’année. Évidemment, il y a une composante politique à ce dernier. Mais, de peur que vous ne pensiez que la partition de Rotten Tomatoes ne capture pas avec précision la colère des gens contre ce film ? Ensuite, les commentaires laissés par les utilisateurs pour la bande-annonce sur YouTube devraient rapidement vous désabuser de cette notion :

« Je ne peux pas imaginer pourquoi tant de gens détesteraient le gars qui a fait de la politique pour fermer leurs entreprises et leur vie, puis ont lancé des ultimatums sur la façon dont vous pourriez récupérer votre vie… » après que cette vidéo ait obtenu son incroyable rapport d’aversion de 30-1″ « Mesdames, trouvez-vous quelqu’un qui vous aime comme Fauci s’aime lui-même » « Est-ce que quelqu’un d’autre trouve préoccupant que le conseiller médical en chef de notre pays fasse du tournage d’un documentaire sur lui-même une priorité pendant une pandémie?