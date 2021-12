Le film le plus rentable de 2021 n’est pas ce que vous pensez

Alors que Spider-Man: No Way Home établit des records au box-office de l’ère de la pandémie dans la plupart des pays du monde, il lui reste encore un long chemin à parcourir pour devenir le film le plus rentable de 2021. C’est parce que le film qui a déjà ce titre a fait près d’un milliard de dollars. Chang jin hu, ou La bataille du lac Changjin, est le film le plus rentable de 2021, avec plus de 903 millions de dollars de recettes en Chine. Les 200 millions de dollars sont une dramatisation de la bataille de la guerre de Corée et il est peu probable qu’ils soient diffusés à grande échelle dans les cinémas américains.

La bataille du lac Changjin est sortie en Chine le 30 septembre, juste à temps pour la période des fêtes de la Fête nationale. Il y a rapporté 903,7 millions de dollars au 17 décembre, selon The Numbers. Le film a également une sortie très limitée en Australie et au Royaume-Uni, ce qui porte son total mondial à 903 878 358 $. Le deuxième film le plus rentable de l’année est un autre titre chinois, la comédie Ni Hao, Li Huan Ying (Salut, maman), qui a rapporté 841 millions de dollars dans le monde. Le film hollywoodien le mieux classé est Pas le temps de mourir, qui a rapporté 768 millions de dollars jusqu’à présent. No Way Home occupe la sixième place, avec 587,2 millions de dollars.

Deux mois après la sortie en salles de The Battle At Lake Changjin, le film a battu le record du box-office chinois, dépassant un autre film de guerre, Wolf Warrior II de 2017, rapporte Variety. Bien que la guerre de Corée soit considérée comme une défaite pour la Chine par de nombreux historiens occidentaux, le film se concentre sur une bataille au début de la guerre, avec un groupe de soldats chinois en infériorité numérique combattant les Américains au réservoir de Chosin en Corée du Nord. Le film a été commandé par le département de propagande du Parti communiste chinois pour coïncider avec le 100e anniversaire de la création du Parti communautaire chinois.

Les critiques occidentaux qui ont vu La bataille du lac Changjin n’ont pas été gentils avec cela. Phil Hoad du Guardian a qualifié cela de « propagande directe… presque comique parfois ». Alors que les films de guerre d’autres pays jouent rapidement et librement avec l’histoire, Hoad a noté que celui-ci est « essentiellement un projet gouvernemental ». Dans The Hollywood Reporter, Elizabeth Kerr a noté qu’il y avait très peu de personnages coréens dans le film et que les Américains sont « vivement dessinés comme un groupe de sadiques tournoyants de moustaches ». Kerr a également critiqué le film pour « l’absence d’une vision unique ». La bataille du lac Changjin compte trois réalisateurs crédités – Chen Kaige, Tsui Hark et Dante Lam – et cinq directeurs de la photographie. Le gouvernement malaisien a interdit le film pour promouvoir le communisme, qui est illégal en Malaisie.

Une suite à The Battle At Lake Changjin est déjà en préparation, rapporte Variety. Intitulé Water Gate Bridge, le film mettra en vedette les mêmes acteurs, se concentrant sur l’armée des volontaires du peuple chinois dans une manœuvre différente au réservoir de Chosin en Corée du Nord, menant au retrait des troupes de l’ONU de Corée du Nord. Les scénaristes et réalisateurs sont également de retour, avec la production de Bona Film Group et du studio d’État August First Film Studio.