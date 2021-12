Le film ‘Licorice Pizza’ concernant l’écart d’âge fait exploser les dates de 25 ans – 15 ans

Alors que les critiques de Licorice Pizza continuent d’affluer, de plus en plus de critiques remettent en question la romance centrale du film. Licorice Pizza suit l’histoire d’amour d’Alana Kane (Alana Haim) et Gary Valentine (Cooper Hoffman), qui ont respectivement 25 et 15 ans au début du film. De nombreux téléspectateurs estiment que le film n’est pas assez critique sur cet écart d’âge préoccupant.

Le dernier film de Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, se déroule en 1973 et commence avec un lycéen de 15 ans qui demande à la femme de 25 ans de travailler comme assistante photographe lors de sa journée photo à l’école. Le film est une comédie dramatique et une histoire de passage à l’âge adulte, les deux personnages principaux évoluant à travers leur relation les uns avec les autres. Il prend rarement note de leur différence d’âge – du moins, pas de la manière que certains téléspectateurs voudraient. Les sujets de la légalité, de la moralité et du viol statutaire ne reviennent pas.

Certains téléspectateurs pensent que le film manque quelque chose de critique ici. Ils veulent une histoire sur ce type de relation pour au moins aborder la possibilité d’exploitation entre deux personnes d’âges si différents. Certains critiques se plaignent même que cela représente un double standard et qu’un film sur un homme plus âgé et une femme plus jeune ne serait pas accepté.

Bien sûr, le film a aussi ses défenseurs, y compris de nombreux critiques qui pensent que l’écart d’âge est parfaitement comblé. Voici un aperçu de l’évolution du commentaire sur les réseaux sociaux.

OUI! les bandes-annonces ne font pas du tout allusion à cela, j’ai découvert une critique de tiktok !! – 🎄krampus☃️ (@itsspookyfox) 3 décembre 2021

De nombreuses personnes ont critiqué le marketing de Licorice Pizza, affirmant qu’il masquait intentionnellement la différence d’âge entre les personnages.

Un seul ne rit pas

Non les gars, je pense que vous ne comprenez pas ce que je dis. Lisez les critiques du film. La plupart d’entre eux parlent de la façon dont tout le public rit pendant tout le spectacle. – sarah schauer (@sarahschauer) 4 décembre 2021

vraiment déconcerté par le battage médiatique autour de Licorice Pizza car il s’agit vraiment d’une relation amoureuse entre un jeune de 15 ans et un jeune de 25 ans — papa longues jambes (@skimpysimp) 3 décembre 2021

Certaines personnes ont été prises au dépourvu par le scénario, surtout quand personne d’autre dans le théâtre n’a eu la même réaction qu’eux.

‘Artiste’

D’accord, l’intrigue du film Licorice Pizza est dégoûtante. Comment diable a-t-il pu être fait ? Il s’agit littéralement d’un jeune de 25 ans qui toilette un jeune de 15 ans. Ce n’est pas une comédie artistique amusante, ce sont les creeps qui se présentent aux fêtes du lycée plusieurs années après avoir obtenu leur diplôme. – pseudonyme (@Keptsosterone) 2 décembre 2021

comme si c’était juste pour moi une esquisse que parce que PTA est un dieu du cinéma indigne, il n’y a pas de critique d’une romcom où les intérêts amoureux sont 25 & 15………… uhhhh ok. J’ai aussi entendu dire qu’il y avait une scène TRÈS raciste donc… en alerte maximale pour les personnes faisant de ce film leur personnalité 😬 – Kendell. (@scorpixrising) 4 décembre 2021

Les téléspectateurs ont supposé qu’il y avait un message artistique tacite dans Licorice Pizza qui était censé expliquer ou commenter l’écart d’âge entre les personnages. Si tel était le cas, ils pensaient qu’il avait échoué.

Succès

C’est le but de cette putain d’histoire. S’il était majeur, cela ne fonctionnerait pas pour cette histoire. – PaulElroy19 (@PElroy19) 28 novembre 2021

D’autres ont eu l’impression exactement opposée – que la différence d’âge était au cœur de l’histoire et que tous les commentaires sur celle-ci étaient une évidence.

Romantisme

J’étais tellement hype pour Licorice Pizza mais PERSONNE ne m’a dit qu’il s’agissait d’une relation entre une femme de 25 ans et un garçon de 15 ans ???? Pourquoi faisons-nous TOUJOURS des films qui romantisent cette merde ARRÊTEZ-LE – Anna veut NWSL Bay Area (@gnocci_fc) 3 décembre 2021

Pourtant, quelles que soient les intentions du cinéaste, certains critiques craignaient que ce film ne serve qu’à romancer de vastes différences d’âge dans les relations, justifiant une manipulation de la vie réelle quelque part sur toute la ligne.

Double standard

Serait-ce insensé si c’était un homme de 25 ans qui commençait une histoire d’amour avec une fille de 15 ans ? – Witney Seibold (@WitneySeibold) 21 novembre 2021

Des arguments ont éclaté dans les commentaires aux défenseurs de ce film alors que les gens les accusaient d’appliquer un double standard. Ils étaient convaincus que le discours serait complètement différent si les genres des personnages étaient inversés.

Exemple de la vie réelle

Je n’arrive pas à croire combien de personnes défendent l’intrigue de Licorice Pizza, la qualifiant de « romance d’écart d’âge ». 15/25 n’est pas une « romance d’écart d’âge ». Voici deux acteurs qui ont en fait 25 et 15 ans. Comme vous pouvez le voir clairement, il s’agit d’un adulte et d’un enfant. pic.twitter.com/iU2khUm6i2 – Caitlin (@ThereWillBStars) 26 novembre 2021

Les critiques ont publié des photos de vraies femmes de 25 ans à côté de vrais garçons de 15 ans pour faire comprendre l’étrangeté de ce complot. Ils pensaient que si les acteurs avaient été choisis à leur âge réel, la romance aurait été jouée plus honnêtement.

