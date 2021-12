Le film Live-Action Mega Man arriverait sur Netflix

Un film Mega Man en direct serait en préparation chez Netflix.

Un rapport d’IGN indique que la centrale de streaming adapte le bombardier bleu titulaire de Capcom pour sa plate-forme. Apparemment, le projet est au tout début de son développement, nous n’aurons donc probablement rien de concret à ce sujet de sitôt. Netflix n’a même pas confirmé l’existence du film, mais la société de production Supermarché a accidentellement renversé la mèche sur son site Web.

«Henry, Rel et leur producteur interne Orlee-Rose Strauss maintiennent une liste de développement active. Les caractéristiques en préparation incluent : une adaptation de Mega Man de Capcom pour Chernin Entertainment et Netflix, qu’ils ont écrit et réalisé », lit-on sur la page bio de Henry Joost et Rel Schulman sur Supermarché via Rockman Corner.

Les adresses IP de Capcom n’ont pas eu la meilleure chance en ce qui concerne les adaptations en direct. Resident Evil: Welcome to Raccoon City, sorti le mois dernier, est l’un des films les moins bien notés de 2021.

Les adaptations de jeux vidéo sont toujours un sac mélangé. Il existe une longue liste de films terribles basés sur des jeux vidéo, mais le vent tourne lentement. La première saison d’Arcane League of Legends a été un tel succès commercial et critique que Netflix a immédiatement donné le feu vert à une deuxième saison. Castlevania a également eu une course populaire sur la plate-forme de streaming, donc si quelqu’un peut rendre justice à Mega Man, c’est Netflix.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.