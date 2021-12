Image : Capcom / via Nintendo

Comme vous l’avez peut-être entendu, le bombardier bleu de Capcom méga homme recevra le même traitement hollywoodien que Sonic the Hedgehog et Detective Pikachu dans un proche avenir.

Selon une histoire sur Rockman Corner, il a maintenant été « à peu près » confirmé que Netflix deviendrait la maison exclusive de l’adaptation cinématographique « en direct » de Mega Man de Chernin Entertainment.

« Henry, Rel et leur producteur interne Orlee-Rose Strauss maintiennent une liste de développement active. Les fonctionnalités en cours incluent : une adaptation de Capcom MÉGA HOMME pour Chernin Entertainment et Netflix, qu’ils ont écrit et dirigent ; NEMESIS, basé sur la bande dessinée de Mark Millar, produit par Jules Daly et Sue Kroll pour Warner Bros. ; une adaptation du roman THE MONKEY WRENCH GANG d’Edward Abbey, produit par Ed Pressman, qu’ils ont écrit et réalisé ; et RUNAWAY, une comédie d’aventure familiale basée sur une histoire vraie, scénario adapté par Brendan O’Brien et produit par Matt Kaplan. »

Voici quelques informations supplémentaires provenant de la même source :

« Supermarché est la société de production derrière le film. Il est exploité par le duo réalisateur-scénariste Henry Joost et Ariel « Rel » Schulman qui sont les réalisateurs du film. Mattson Tomlin de Batman a été recruté début 2020 pour écrire le scénario avec Masi Oka attaché en tant que producteur principal. »

Si ce film voit le jour, il faudra peut-être encore un certain temps, car l’ensemble du projet n’en est qu’à ses débuts d’après les sons et n’a même pas encore été filmé. La série Mega Man aura 35 ans l’année prochaine, alors peut-être en entendrons-nous plus parler à ce moment-là. Capcom a initialement annoncé le film Mega Man en direct en octobre 2018.

Ces derniers temps, Netflix a été partout dans les adaptations de jeux vidéo et d’action en direct. Nous avons vu des émissions The Witcher et Cowboy Bebop, et même des séries animées telles que Castlevania, Resident Evil et Dragon’s Dogma.

Seriez-vous intéressé à regarder un film d’action en direct de Mega Man sur Netflix ? Laissez vos pensées ci-dessous.