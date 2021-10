Le film Major Charlie Hunnam est n°1 sur Netflix en ce moment

Après avoir disparu de HBO Max fin septembre, King Arthur : Legend of the Sword fait des vagues sur Netflix. Bien que le film ait notamment été un désastre au box-office pour Warner Bros. en 2017 et ait pu nuire aux chances de la star de Sons of Anarchy, Charlie Hunnam, de devenir une grande star de cinéma, le film est étonnamment le film numéro un sur Netflix. Le film occupe également la sixième place du Top 10 global du classement US Today.

Le roi Arthur fait partie des dizaines de films et d’émissions de télévision inspirés des légendes arthuriennes. Hunnam joue le rôle du roi Arthur adulte, face à Astrid Berges-Frisbey en tant que mage qui a travaillé pour Merlin et soutient Arthur. Le casting de stars comprend également Djimon Hounsou dans le rôle de Sir Bedivere, Aidan Gillen dans le rôle de Goosefat Bill, Jude Law dans le rôle de Vortigern, Eric Bana dans le rôle d’Uther Pendragon et Annabelle Wallis dans le rôle de Maggie. La star du football à la retraite David Beckham a également un rôle de camée.

Le film a été réalisé par Guy Ritchie et était le résultat de Warner Bros.’ plusieurs tentatives pour faire des films basés sur les légendes arthuriennes à la suite du film King Arthur de 2004 avec Clive Owen. Ritchie s’est impliqué en 2014 et la production a finalement commencé en 2015. Le film devait initialement sortir en salles à l’été 2016, mais il n’a ouvert que près d’un an plus tard, en mai 2017.

Après que le film soit sorti en salles et ait suscité des réactions critiques principalement négatives, il est devenu clair que le rêve de Warner Bros. d’un univers cinématographique de King Arthur dans la même veine que l’univers cinématographique Marvel ne devait pas l’être. Le film de 175 millions de dollars n’a rapporté que 148,7 millions de dollars dans le monde et beaucoup se sont demandé si Hunnam n’était pas fait pour diriger un blockbuster. En fait, depuis le roi Arthur, Hunnam n’a joué que dans des films à petit budget ou dans des rôles de soutien. Son plus grand projet depuis le roi Arthur était le film d’action de Netflix Triple Frontier, qui l’a placé au milieu d’un énorme ensemble aux côtés de Ben Affleck et Oscar Isaac.

Quant à Ritchie, il a rapidement rebondi. Malgré le flop du roi Arthur, cela n’a pas empêché Disney de l’embaucher pour diriger le remake d’Aladdin en direct de 2019, qui a rapporté plus d’un milliard de dollars. Ritchie a également retrouvé Hunnam sur The Gentleman. Cette année, il a marqué un autre succès avec Wrath of Man avec Jason Statham et développe actuellement Five Eyes, avec également Statham.

Les fans de Hunnam auraient également pu consulter Abandon, qu’il a réalisé très tôt dans sa carrière, sur HBO Max jusqu’à son départ également en septembre. Le thriller met en vedette Katie Holmes dans le rôle d’une étudiante dont le petit ami, interprété par Hunnam, a disparu. Benjamin Bratt, Zooey Deschanel et Fred Ward sont également à l’affiche du film, écrit et réalisé par Stephen Gaghan. Abandon a quitté HBO Max le vendredi 30 septembre.