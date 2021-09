Le film Malayalam de Tovino Thomas avec Minnal Murali sera diffusé sur Netflix

in

Le film précédent de la star malayalam Tovino Thomas, Kala, a reçu beaucoup d’éloges lors de sa sortie directement sur une plate-forme OTT. Son prochain film, Minnal Murali, un film de super-héros, sera également diffusé directement sur la plateforme de streaming.

Netflix a annoncé aujourd’hui qu’il le diffusera dans le monde entier. Le film en malayalam sera présenté en première avec des doublages en tamoul, télougou, kannada, hindi et anglais. Produit par Weekend Blockbusters (Sophia Paul), le film d’action Minnal Murali est réalisé par Basil Joseph.

Pratiksha Rao, directrice, Films et licences, Netflix India a déclaré : « Le cinéma malayalam a séduit le public avec une narration innovante et un incroyable savoir-faire cinématographique. Alors que nous élargissons notre liste de films pour inclure des histoires en malayalam plus diverses, nous sommes ravis de présenter le très attendu Minnal Murali en tant que film Netflix. »

La foudre fait de lui un super-héros

Minnal Murali est l’histoire d’un homme ordinaire devenu super-héros, grâce à un éclair qui lui confère des pouvoirs spéciaux. En tant que genre, il n’est pas si populaire parmi les cinéastes malayalam. Mais le jeu comique et le yen pour les séquences d’action de Tovino Thomas le rendraient taillé sur mesure pour un tel film.

Tovino Thomas a déclaré : « J’ai été attaché et engagé au personnage de Minnal Murali depuis le tout début. J’ai passé tout mon temps à communiquer avec mon directeur pour garantir le meilleur résultat possible et d’immenses quantités de travail ont été consacrées à la création de Minnal Murali.”

Le film met également en vedette Guru Somasundaram, Harisree Ashokan et Aju Varghese dans des rôles clés.

Le réalisateur Basil Joseph a déclaré: «Nous voulions créer un super-héros auquel les gens pourraient s’identifier et se connecter sur le plan émotionnel. Bien que l’essence d’un film de super-héros soit l’action, nos véritables efforts se sont concentrés sur la création d’un récit fort qui pourrait se suffire à lui-même tout en soutenant l’action.”

Sophia Paul de Weekend Blockbusters a déclaré : « Nous avons réuni la meilleure équipe d’acteurs, de techniciens et de plateformes pour l’ascension de ce super-héros ‘local’ – Minnal Murali. Ce film de super-héros transcende les langues, car au fond, c’est une histoire humaine d’émotions et de circonstances.”