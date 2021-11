Le film Marvel’s Blade peut atterrir Delroy Lindo – Rapport

L’acteur Delroy Lindo (The Good Fight, The Harder They Fall) serait en négociations finales pour rejoindre Marvel’s Blade selon The Hollywood Reporter. Il n’a pas été annoncé quel personnage Lindo pourrait jouer.

Marvel’s Blade devrait commencer la production en juillet 2022, un retard supplémentaire annoncé en mai de cette année « afin que le studio puisse passer plus de temps à travailler sur le script écrit par Stacy Osei-Kuffour ». Le film à venir a été annoncé pour la première fois au Comic-Con en 2019 dans le cadre de la phase 4 de Marvel Cinematic Universe, lorsqu’il a été révélé que Mahershala Ali (Moonlight, Spider-Man: Into the Spider-Verse) jouera le rôle principal et sera écrit par Osei-Kuffour (Watchmen, PEN15). Bassam Tariq (Mogul Mowgli) dirigera.

Ironiquement, à ce stade, on en sait maintenant beaucoup plus sur le projet de film « Blade-killer » de Wesley Snipes, qui se déroule « dans le monde des métamorphes et un peu de voyage dans le temps », que sur la façon dont Blade lui-même deviendra redémarré. Le film d’horreur de super-héros original de 1998 a sans doute donné à Snipes le plus grand succès commercial de sa carrière, donc l’idée de rivaliser avec Blades essayant de se surpasser est bien sûr incroyablement excitante – tout le monde y gagne, à la fin.

En novembre, Marvel a également annoncé qu’il travaillait sur un spécial Halloween largement secret qui, selon les rumeurs, mettrait en vedette le personnage Werewolf by Night, interprété par l’acteur Gael García Bernal (Old, Coco). Nous ne savons toujours presque rien sur Blade, mais un domaine de spéculation intrigant est que Blade et ce film pourraient être liés.