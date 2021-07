Le film ‘Memphis ’69’ présente Rufus Thomas, Bukka White et plus

Le documentaire récemment terminé Memphis ’69, axé sur le Memphis Country Blues Festival cette année-là avec Rufus Thomas, Mississippi Fred McDowell et d’autres, sera disponible pour visionner le mois prochain et acheter sur DVD en septembre.

Le film a été présenté en avant-première au Sundance Film Festival de 2019, mais est sur le point de voir une sortie plus large sur la chaîne YouTube du label indépendant blues-roots-alternatif Fat Possum, à partir du 6 août, puis en DVD le 17 septembre.

La nouvelle arrive dans le sillage de un autre documentaire largement acclamé à propos d’un festival de 1969, Summer of Soul de Questlove (… Ou, quand la révolution ne pouvait pas être télévisée). Ce film, sur le Festival culturel de Harlem de 1969 (également connu sous le nom de « Black Woodstock ») est maintenant en sortie cinématographique et en streaming à Hulu.

Le festival Memphis Country Blues Festival s’est déroulé sur trois jours fin mai 1969 au Overton Park Band Shell de la ville. Ce rapprochement des cultures a eu lieu sur le site même où le Ku Klux Klan avait organisé des rassemblements. Rolling Stone rapporte que quelque 17 heures de séquences ont été filmées par Gene Rosenthal, patron du label de blues indépendant Adelphi, fondé l’année précédente. Rosenthal a dépassé le budget du traitement du matériel, et des parties du film ont été diffusées, mais uniquement à la télévision locale à l’époque. L’exécutif a commencé à discuter des archives avec les fondateurs de Fat Possum, Bruce Watson et Matthew Johnson ces dernières années et la nouvelle version cinématographique, contenant beaucoup de matériel inédit, a été réalisée par Joe LaMattina.

Les passionnés de blues et d’autres seront donc ravis de voir des images récemment dévoilées d’artistes favoris de longue date et émergents, de Bukka White (alors dans la soixantaine) jouant d’une guitare nationale dans son dos, au talent émergent Johnny Winter. Rufus Thomas, accompagné de ses camarades de Stax, les Bar-Kays, chante son “Walking the Dog” et il y a des apparitions d’autres notables comme McDowell, John Fahey et Furry Lewis. Parmi les autres images, citons Sleepy John Estes, l’auteur-compositeur-interprète John D. Loudermilk, le producteur et pianiste de Memphis Jim Dickinson et le critique rock Robert Palmer.