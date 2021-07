Le film mexicain Noche de Fuego reçoit une ovation de 10 minutes à Cannes

in

En outre, Nuit de feu concourt également dans la catégorie “Un certain regard” du festival de cinéma. La réaction de Tatiana à la réponse passionnante du public nous a laissé sans voix ainsi que le producteur du film, Nicolas Célis qui a également produit Roma d’Alfonso Cuaron et les protagonistes du film.

Le film raconte l’histoire de trois filles qui vivent dans l’une des montagnes du Mexique avec peur à cause de son contexte il est entouré de crimes orchestrés par le trafic de drogue. Raconte comme je sais devenir adulte et ils doivent apprendre à prendre soin d’eux-mêmes sans laisser de côté sa tendre essence et son humanité.