Le film mexicain qui utilise des faux documentaires pour nous terrifier – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Il s’appelait Juan Felipe de Jesús González, un homme solitaire : certains diraient même un ermite. Il vivait à la périphérie d’une petite ville d’Oaxaca dans une cabane et n’avait de contact qu’avec quelques personnes. Peu de gens savaient qu’il était un ancien prêtre d’un couvent catholique qui cachait dans sa maison trois enfants sauvages qu’il avait trouvés au fond de la forêt. Il n’a été découvert que lorsque sa maison a été consumée par le feu, bien que, malgré tout, il semble qu’aujourd’hui personne ne le sache et personne ne se souvienne. FERAL est la nouvelle proposition du cinéma d’horreur mexicain, un faux documentaire construit avec des fragments d’images trouvées, des interviews de quelques proches de Juan Felipe et, bien sûr, le pouvoir de la fiction, toujours présent bien que caché.

Récompensé par le prix du meilleur film au dernier Festival international du film de Los Cabos, FERAL raconte un événement fictif du passé – qui s’est produit dans les années 1980 – à travers une caméra documentaire qui parle avec ceux qui étaient proches, et le complète également avec les bandes que le protagoniste de la tragédie a documenté pour lui-même. Au fil des minutes, l’expérience est comme voir une réalité plongée dans l’horreur. Andrés Kaiser, son directeur, a expliqué à Cine PREMIERE pourquoi il a choisi de faire ses débuts dans ce format.

“La structure documentaire a fourni une expérience hyper-réaliste pour le spectateur”, a commenté le cinéaste, qui est également un écrivain primé dans les sphères littéraires. « En présentant tout cela dans un format documentaire, ou une interview avec une caméra, ce que fait paradoxalement cet artifice, c’est qu’il enlève vos voiles. Cela fait comme si tout était beaucoup moins travaillé. La caméra existe, la caméra est là, elle bouge, a des erreurs ou quelqu’un utilise cette caméra. Si en plus de cela nous ajoutons les vidéos trouvées, alors vous avez une expérience de réalité voyeuriste. Parce que ces vidéos ne sont pas faites pour que quelqu’un d’autre puisse les voir, elles sont faites pour que quelqu’un fasse une enquête, et elles vous permettent également de remonter le temps, car ces vidéos ont été tournées dans les années 80. Vous avez donc un film avec hyper- réalité, avec une forte charge de voyeurisme et avec la capacité de sauter entre deux chronologies. Sur le plan formel, c’était très séduisant et très puissant de raconter une histoire, et sur le plan dramatique, cela permettait aux personnages de se contredire ».

Les personnages du film, bien que peu nombreux, sont essentiels pour construire l’histoire. Les vidéos filmées à la première personne ne suffisent pas à comprendre la complexité derrière l’événement. Certains voisins décident de ne pas se souvenir de ce qui s’est passé ; d’autres encore s’en souviennent, mais préfèrent ne pas en parler ; ses proches donnent leur avis sur l’état mental du protagoniste, mais c’est surtout le spectateur qui est impliqué en tant que partie active, qui doit décider par lui-même.

Concernant ce type d’expérience immersive, le cinéaste considère que c’était une opportunité bien plus attractive que celle de n’importe quel film d’horreur conventionnel. En ce sens, FERAL n’est pas formellement un film d’horreur qui cherche le suspense sous prétexte de surnaturel, mais contient plutôt ce que Kaiser lui-même décrit comme un « gender split », ce qui lui a permis de relier son film à un autre qui est un fan, comme Funny Games de Michael Haneke.

“À un moment donné, le film a clairement indiqué qu’il devait passer d’un thriller mystérieux qui a à voir avec l’enquête, l’analyse du passé, et petit à petit, il s’est transformé en une rareté qui a atteint l’horreur”, a-t-il commenté.

“Contrairement à un film d’horreur à cent pour cent, qui depuis le début essaie de vous mettre dans la tête ce qui se passe, quelle est l’horreur, j’étais très intéressé par cette progression. Quoi [sucede en] ces films que j’aime beaucoup, comme Funny Games […] Je ne voulais pas que ce soit juste un film mystère. [Quería que fuera] Un voyage de genre. Un genre qui se déploie ».

L’idée du film est née de la relation du réalisateur avec Vicente Leñero. Andrés Kaiser a été élève de Leñero pendant six ans dans l’un de ses ateliers et là, le professeur lui a raconté l’histoire d’un monastère psychanalytique. À partir de là, l’occasion se présente d’imaginer un personnage dans cet endroit et de découvrir où il finirait. Au final, le film résultait non pas de la recherche d’une relation d’homme avec Dieu, comme c’était l’intention du réalisateur et scénariste au départ, mais de la découverte d’un groupe d’enfants sauvages qui “représentent la terre et l’horreur de la réalité”.

Le cas des enfants sauvages n’est pas étranger aux gros titres et aux érudits du passé. Afin d’aborder le sujet, Kaiser a dû l’explorer en profondeur :

Il y a très peu d’informations. C’est très mal documenté, mais j’ai découvert le livre de Jean Itard [El niño salvaje de Aveyron] qui est celui qui essaie de faire de Victor un citoyen français. Et après [François] Truffaut le fait dans un film ; aussi le cas de Kaspar Hauser que Werner Herzog fait dans un film ; le cas de la fille Genie en Californie ; Et je me suis entouré de tout ça et c’était tellement impressionnant qu’un mois avant de commencer le tournage, le cas est apparu à Oaxaca d’une fille nommée Herminia [….] une fille qu’ils avaient enfermée dans une boîte en bois et quand ils la sauvent et l’emmènent à l’hôpital, elle ne peut même pas s’allonger dans son lit car la boîte a été conçue pour qu’elle soit dans une posture […] C’était une chose très brutale et cela continue d’arriver et pour moi cela suscite beaucoup d’intérêt car, selon moi, les enfants sauvages contiennent l’énigme de l’humanité, qui nous sommes, ce qui nous rend humains, ce qui fait de nous plus que des singes nus ».

Selon le réalisateur, l’idée dès le départ était séduisante et si séduisante que de nombreuses personnes ont immédiatement voulu se joindre au projet. Son premier film n’était pas destiné à être FERAL, mais l’histoire d’un perroquet qui récitait les Psaumes tous les matins. Une sorte de comédie qui réfléchit sur la religion – pour Kaiser, la religion et la relation de l’homme avec Dieu est une source d’intérêt. Même si finalement l’attraction principale de son seul film est le trio d’enfants sauvages, la relation du protagoniste, un moine catholique, avec la théologie permet une dimension supplémentaire qui mêle science et religion. La psychanalyse qui permet de connaître l’être humain à contre-courant du chemin que l’homme doit suivre selon les règles de Dieu.

FERAL Terreur mexicaine Andrés Kaiser

Les enfants sont confrontés à ce dilemme. Une triade qui cherche désespérément à éduquer au comportement civilisé, mais en même temps aux règles morales dictées par les textes sacrés. Pour Kaiser, l’expérience de travailler avec les enfants a été très joyeuse et il refuse complètement de considérer une telle activité comme l’un des plus grands défis du film. Les enfants ont suivi un entraînement rigoureux qui leur a permis d’explorer surtout leur langage corporel.

« On a fait un casting qui a duré huit mois. Nous sommes restés avec 3 et les avons mis pendant un an dans un atelier supervisé par Margarita et Daniela Mandoki, qui ont une école de théâtre pour enfants », a déclaré Kaiser. «Mais je n’étais pas intéressé à leur donner une école de théâtre, j’étais intéressé par leurs capacités motrices et corporelles. Nous avons rejoint l’équipe avec Jaime Razzo, qui est un danseur de danse butoh, qui pendant un an leur a donné un atelier d’expression corporelle dans lequel ils se sont connectés avec leur corps, au-delà de comment dire un dialogue, qui je pense leur a beaucoup servi et il était très discipliné car Jaime est très dur. Mais une fois sur le plateau, c’était merveilleux.”

FERAL réserve de nombreuses surprises dans sa durée d’une centaine de minutes, et les a réservées à son réalisateur, qui pensait au départ qu’il serait facile à filmer. Les complications comprenaient un décor difficile à atteindre au milieu de la forêt, au défi de filmer dans un endroit qui devrait être détruit plus tard : il n’y aurait qu’une seule chance de bien faire les choses. Cependant, il y a eu beaucoup de gens qui ont rejoint le projet dès qu’ils ont connu l’idée du cinéaste. “L’idée était si séduisante dès le départ”, a déclaré Kaiser. «Un faux documentaire avec des enfants sauvages. Tout le monde disait : voyons, dis m’en plus. Et j’avais l’impression que ça allait être facile à filmer, pas cher à filmer. Comme super facile, je prends un appareil photo et le mets ici et maintenant, mais bien sûr que non. Mais cette idée était si séduisante, que l’histoire et la forme ont immédiatement frappé les gens.

Source : Cinepremiere