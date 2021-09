Le film musical ‘The Color Purple’ présente le gagnant d’un Grammy/Oscar

La couleur pourpre revient sur grand écran. Warner Bros. soutient la refonte, cette fois sous la forme d’un film musical inspiré de l’adaptation de Broadway, qui a remporté plusieurs Tony Awards. Le film est basé sur le roman du même titre de 1982 d’Alice Walker, qui raconte l’histoire de Celie Harris et de ses luttes de longue date en tant que femme noire dans le Jim Crow South au début des années 1900. Un film réalisé par Steven Spielberg et mettant en vedette Oprah Winfrey et Whoopi Goldberg est sorti en 1985.

Cette fois-ci, la chanteuse et musicienne oscarisée HER a été sélectionnée pour un rôle, ce qui en fait son premier long métrage. HER, née Gabriella Sarmiento Wilson, est à l’origine de tubes comme “Best Part” et “Focus”. Elle est également à l’origine de l’Oscar de la meilleure chanson originale pour “Fight For You”, présenté dans Judas and the Black Messiah.

Selon The Hollywood Reporter, HER jouera le rôle de Squeak. Dans la comédie musicale, son personnage fait la transition d’une serveuse de juke-joint à une chanteuse en herbe.

Le film musical est actuellement en pré-production et le casting est toujours en cours. HER travaillerait en coulisses avec des cinéastes pour potentiellement interpréter une nouvelle chanson originale dans le film.

Winfrey produit le film avec sa société Harpo Films. Scott Sanders et Quincy Jones produisent également, tous deux ayant travaillé sur la comédie musicale de Broadway. Walker, Rebecca Walker, Kristie Macosko Krieger, Carla Gardini, Adam Fell et Mara Jacobs sont les producteurs exécutifs.

Le film a actuellement une date de sortie le 20 décembre 2023.