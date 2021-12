Le film n ° 1 de Netflix en ce moment est complètement déchiré par les critiques

Le film de comédie étoilé de Netflix, Don’t Look Up, attire beaucoup d’attention, même si ce n’est pas nécessairement une bonne chose. Le film mettant en vedette Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio a été présenté en avant-première sur le streamer le week-end de Noël le vendredi 24 décembre, et alors que le film s’est hissé au sommet du Top 10 des films aux États-Unis, où il a également réussi à renverser le Witcher en tant que titre le plus populaire dans l’ensemble, et a même consolidé sa place de titre n ° 1 sur Netflix à travers le monde, Don’t Look Up ne gagne pas nécessairement beaucoup d’amour de la part des critiques.

Écrit et réalisé par Adam McKay, lauréat d’un Oscar, Don’t Look Up met en vedette Lawrence et DiCaprio en tant que deux astronomes de niveau relativement bas qui sont les premiers à découvrir qu’une comète est sur une trajectoire de collision avec la Terre. Alors que les deux se lancent dans une tournée médiatique pour avertir l’humanité du danger imminent, ils rencontrent une réponse décevante, malgré leur preuve définitive. En plus de Lawrence et DiCaprio, Don’t Look Up met également en vedette Meryl Streep, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande et plus encore.

Bien que Don’t Look Up figurait parmi les films les plus attendus de Netflix cette année, même le casting de la liste A n’a pu impressionner les critiques. Le film a surtout été un échec parmi les critiques, le film n’ayant actuellement qu’un maigre score de 50% sur Metacritic, indiquant des critiques mitigées ou moyennes. Il n’a généré qu’un maigre score de 55% des critiques sur Rotten Tomatoes, où le consensus des critiques se lit comme suit: « Ne cherchez pas trop haut pour que ses barbes dispersées atterrissent systématiquement, mais la satire étoilée d’Adam McKay atteint sa cible de déni collectif carré au. »

L’examen des critiques révèle que, selon les critiques, Don’t Look Up n’a pas été à la hauteur de son potentiel. Écrivant pour Rolling Stone dans une critique intitulée « Don’t Look Up … Ou vous pourriez voir une bombe d’un film vous précipiter vers vous », a écrit le critique David Fear, « Don’t Look Up est un instrument contondant à la place d’un rasoir tranchant, et bien que McKay puisse croire que nous avons dépassé la subtilité depuis longtemps, cela ne signifie pas que le hurlement de moutons réveillés dans l’abîme par un homme est drôle, perspicace, ou même regardable. » Robert Levin pour Newsday a écrit qu' »il n’y a rien de plus atroce que de regarder des gens très célèbres travailler trop dur pour être drôle ». Le Wall Street Journal a mis en garde: « Ne cherchez pas la critique: une catastrophe cosmique », avec The Daily Beast partageant que « ce n’est pas un film avec quelque chose de particulièrement intéressant à dire ».

Il s’avère que même si suffisamment de personnes ont regardé Don’t Look Up pour le hisser au sommet des classements en streaming – Netflix n’a publié aucune donnée d’audience pour le film en dehors de son classement en streaming – la plupart des fans semblent être d’accord avec les critiques. Le public n’a donné à Don’t Look Up qu’un taux d’approbation de 77% sur Rotten Tomatoes, qui, bien que nettement supérieur au score de son critique, n’est pas nécessairement le meilleur. Don’t Look Up est disponible en streaming sur Netflix. Si les critiques sévères sont suffisantes pour vous empêcher d’appuyer sur play, le streamer a ajouté des dizaines de titres tout au long du mois de novembre, et des dizaines d’autres devraient être ajoutés en janvier 2022.