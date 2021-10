Le film n°1 de Netflix est le nouveau film épique d’une star de « Harry Potter »

Le film numéro 1 sur Netflix ce week-end attire probablement l’attention de certains fans de Harry Potter, avec la star Tom Felton devant et au centre sur la vignette. Le film s’intitule The Forgotten Battle, un drame historique dans lequel Felton incarne un soldat britannique combattant pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est une représentation brutale mais émouvante de la vie en première ligne.

La bataille oubliée est un film néerlandais écrit par Paula van der Oest et réalisé par Matthijs van Heijningen Jr. Il est en néerlandais, anglais et allemand, Felton parlant principalement anglais pour sa part. Pour les Américains et une grande partie du public mondial, Felton sera l’une des stars les plus reconnaissables du film, mais les vrais personnages principaux sont interprétés par Gijs Blom, Jamie Flatters et Susan Radder.

Le film suit trois personnages principaux pour donner des perspectives différentes – Blom joue un soldat néerlandais de l’Axe nommé Marinus van Staveren, Flatters joue un pilote allié britannique nommé William Sinclair et Radder joue une femme de la résistance de Zélande nommée Teuntje Visser. Tous sont impliqués dans de véritables actions historiques de la Seconde Guerre mondiale à l’automne 1944, notamment la bataille de Walcheren Causeway et la bataille de l’Escaut.

Le film est initialement sorti en décembre 2020, bien que la sortie en salles ait été perturbée par la pandémie de COVID-19. Netflix a coproduit le film avec l’intention de le diffuser, et il est finalement arrivé sur la plate-forme le vendredi 15 octobre. Jusqu’à présent, cela semble être un succès.

Le visage de Felton contribue sans aucun doute à attirer le public, car il est l’une des stars les plus reconnaissables de la franchise Harry Potter. Il a joué Draco Malfoy, et bien qu’il soit un méchant, il était indéniablement un favori des fans. Dans les coulisses, Felton était célèbre pour ses co-stars et reste amical avec elles aujourd’hui.

De tous les acteurs principaux, Felton est peut-être resté le plus proche du monde de la fiction de genre. Il a eu des rôles dans The Flash, Origin et A Babysitter’s Guide to Monster Hunting, entre autres. Pourtant, La bataille oubliée prouve que Felton a les qualités d’acteur pour poursuivre n’importe quel genre qu’il veut.

Le film se situe au numéro 5 du Top 10 global de Netflix, les quatre devant étant des émissions de télévision. Parmi les autres films de haut niveau ce week-end, citons Going in Style, Titanic et Jumanji, entre autres. The Forgotten Battle est maintenant en streaming sur Netflix aux États-Unis