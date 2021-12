Le film n°1 de Netflix sur le week-end de Noël dévoilé, et c’est le film le plus étoilé de Netflix à ce jour

Ce Noël, la comédie noire a gagné la journée pour de nombreuses familles grâce au nouveau film original de Netflix Don’t Look Up. Le film était le film numéro 1 et le titre numéro 1 sur Netflix au cours du week-end. Ceux qui ne l’ont pas encore regardé voudront peut-être le mettre dans la file d’attente, ou ils se sentiront bientôt un peu en retard.

Don’t Look Up est réalisé et co-écrit par Adam McKay, qui partage le crédit de l’histoire avec l’écrivain David Sirota. Il a un casting de stars comprenant Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande et plus encore. Il s’agit de deux scientifiques moyens (Lawrence et DiCaprio) qui découvrent une comète sur une trajectoire de collision mortelle avec la Terre. Malgré leurs preuves définitives, le duo peine à convaincre quiconque de l’importance de leurs découvertes.

DiCaprio incarne le Dr Randall Mindy, professeur à la Michigan State University, tandis que Lawrence incarne Kate Dibiasky, une étudiante diplômée qui découvre la comète en travaillant avec le télescope Subaru. Ensemble, ils calculent la trajectoire de la comète et estiment qu’elle provoquera une extinction mondiale. Ils parviennent à attirer l’attention du Dr Teddy Oglethrope (Morgan) du Bureau de coordination de la défense planétaire, mais peinent à impressionner les politiciens, les médias ou le public.

Streep incarne la présidente Janie Orlean, qui est apathique face à la nouvelle de la catastrophe mondiale imminente. Les scientifiques passent plus de temps à interagir avec son fils et chef de cabinet, Jason Orlean (Hill), qui se moque de leurs découvertes et fait peu pour aider.

Les listes internes de Netflix prouvent que le film a attiré beaucoup d’attention ce week-end, bien que les notes spécifiques n’aient pas encore été publiées. Malgré l’audience généralisée, les critiques jusqu’à présent ont été moyennes, avec un 6,2 sur 10 sur Rotten Tomatoes. Selon le consensus critique du site, « Don’t Look Up vise trop haut pour que ses barbes dispersées atterrissent systématiquement, mais la satire étoilée d’Adam McKay atteint son objectif de déni collectif. »

Pourtant, Don’t Look Up a déjà remporté des prix du National Board of Review, de la Detroit Film Critics Society et des American Film Institute Awards. D’autres nominations sont toujours en attente, notamment les Critics’ Choice Movie Awards et les Golden Globe Awards. Don’t Look Up est maintenant diffusé sur Netflix.