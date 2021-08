Le film n°1 sur Netflix en ce moment est le thriller à indice d’octane élevé « Beckett »

Dans le nouveau film Beckett sur Netflix, John David Washington incarne un touriste américain en Grèce impliqué dans un accident dévastateur. Peu de temps après, il devient la cible d’une intense chasse à l’homme. Il s’enfuit pour tenter d’effacer son nom. Et il se retrouve finalement non seulement à essayer de distancer les forces de l’ordre. Mais aussi des éléments louches et corrompus du gouvernement, et le spectre d’une sombre conspiration politique. Non, ce n’est pas un remake de The Fugitive. Mais l’inspiration vient à peu près du même endroit.

Dans le matériel de presse sur le film de Netflix, le réalisateur de Beckett, Ferdinando Cito Filomarino, a déclaré qu’il s’était inspiré de nombreuses histoires de chasse à l’homme. Du cinéma et de la littérature, dont d’autres exemples incluent le film des années 1970 Three Days of The Condor. “En créant cette histoire, j’ai pensé qu’il serait intéressant de voir ce qui se passerait si ce héros archétypal n’était qu’un gars ordinaire”, explique le réalisateur. « Donc, la prémisse tournait autour de la question : comment un homme ordinaire se débrouille-t-il dans une situation extrême comme celle-ci ? Comment va-t-il survivre ?

Meilleure offre du jour Echo Dot d’Amazon s’envole des étagères à seulement 35 $! Prix : 50 $, maintenant 34,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Film Beckett sur Netflix, maintenant en streaming

Peut-être en raison du pouvoir de star attaché au film, ainsi que de la prémisse passionnante, Beckett a immédiatement atteint la première place de la liste combinée des 10 meilleurs films et émissions de Netflix aux États-Unis. C’est en dépit du fait que Netflix vient juste de le sortir le vendredi 13 août. Cela pourrait aussi être dû au fait que certaines personnes ont probablement encore trop peur d’aller au cinéma en ce moment. Ce qui fait d’un tarif comme celui-ci, disponible en streaming sur Netflix, une excellente alternative.

Le casting comprend, avec Washington, Alicia Vikander ainsi que Boyd Holbrook. “Nous avons fait le film avec une équipe très internationale et des acteurs d’environ 17 nationalités”, a poursuivi le réalisateur, dans ses remarques à la presse. «Et c’était donc un effort très mondial. Et j’aime l’idée que Netflix le publie dans le monde entier en même temps.

John David Washington est un touriste américain qui se retrouve au centre d’un dangereux complot politique – et en fuite pour sa vie à Beckett. Maintenant sur Netflix pic.twitter.com/Chge4FLK1w – Netflix (@netflix) 13 août 2021

Réaction

Le film Beckett sur Netflix est certainement l’une des sorties les plus médiatisées du streamer ces derniers jours. Malheureusement, il n’a pas nécessairement été largement acclamé par la première vague de critiques.

Comme ce critique du Chicago Sun-Times, qui déplore que Washington ait le vent en poupe ces dernières années. Avec des exemples tels que BlacKkKlansman et Malcolm & Marie, ainsi que Tenet. Cependant, «Ses vaillants efforts pour porter la charge dans le thriller politique alambiqué Beckett ont été très courts, car nous nous retrouvons aussi perdus et confus que le personnage principal pendant la majeure partie du voyage. Et complètement déçu quand la poussière retombe enfin et que les choses sont clarifiées, ou du moins moins confuses. »

Pendant ce temps, à partir d’un examen de Decider. “Beckett revendique juste assez d’excitation et de suspense pour surmonter ses défauts et le faire valoir la peine d’être regardé.”

Meilleure offre du jour Fire TV Stick 4K vient de bénéficier d’une rare réduction de 20 % – ne manquez pas cette occasion ! Prix : 50 $, maintenant 39,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission