Le film Netflix Serial Killer Slasher fait ses débuts dans le Top 10

Un nouveau film Netflix reçoit des critiques élogieuses de la part d’abonnés qui s’en gavent juste à temps pour Halloween ! Tout au long du mois d’octobre, le streamer a lancé de nombreux nouveaux titres effrayants parfaits pour le mois, mais c’est son adaptation du roman d’horreur de l’auteur Stephanie Perkins Il y a quelqu’un à l’intérieur de votre maison qui a non seulement généré beaucoup de frayeurs, mais aussi beaucoup de vues, aidant le film slasher a décroché une place dans le Top 10 des charts de streaming.

Réalisé par Patrick Brice, Il y a quelqu’un à l’intérieur de votre maison suit Makani, qui quitte Hawaï pour s’installer dans une petite ville calme du Nebraska pour vivre avec sa grand-mère et terminer ses études secondaires. Sa vie est tout sauf calme, cependant, quand elle et ses camarades de classe commencent à être traqués et assassinés par un tueur qui porte des masques de leurs visages quand il – ou elle – vient les massacrer. La motivation de la tueuse ? Chacune des victimes cache un secret terrible ou inconvenant qu’elles ne veulent pas dévoiler, mais le meurtrier va tout de même les révéler. Le film met en vedette Sydney Park, Theodore Pellerin, Asjha Cooper, Dale Whibley, Jesse LaTourette, Burkely Duffield et Diego Josef. Il a fait sa réfutation sur Netflix le mercredi 6 octobre dans le cadre de la gamme Netflix et Chills du streamer.

En l’espace de cinq jours seulement, Il y a quelqu’un à l’intérieur de votre maison a décroché des places à la fois sur la liste des 10 meilleurs films de Netflix et sur la liste des 10 meilleurs titres, où il se classe actuellement n ° 6 derrière The Guilty, On My Block, Dave Chappelle : The Closer, Maid, and Squid Game, qui est resté à la première place depuis ses débuts le 17 septembre. Le film se classe encore plus haut sur la liste des 10 meilleurs films du streamer, où il occupe la deuxième place juste derrière le thriller mettant en vedette Jake Gyllenhall The Guilty, battant même Titanic, My Little Pony: A New Generation et Something Emprunté. Il y a quelqu’un à l’intérieur de votre maison connaît un succès massif dans plus qu’aux États-Unis, car les données de FlixPatrol montrent que le film se classait n ° 2 parmi les films dans le monde sur Netflix dimanche.

Malgré son succès en streaming, Il y a quelqu’un à l’intérieur de votre maison n’a pas nécessairement reçu les meilleures critiques de la part des critiques, qui n’ont donné au film qu’une note de 51% au tomatemètre sur Rotten Tomatoes, où il n’a également qu’un score d’audience de 20%. Dans leur critique pour Polygon, Roxanna Hadadi a écrit que le film « est efficace par intermittence, mais finalement banal, et il se sent comme un produit de son époque de manière décevante ».

Indépendamment des critiques, il y a une chose sur laquelle les gens semblent s’accorder : il y a quelqu’un à l’intérieur de votre maison est assez effrayant. En fait, beaucoup de ceux qui ont écouté le film ont révélé que le film était si effrayant qu’ils dormaient maintenant avec leurs lumières allumées. Il y a quelqu’un à l’intérieur de votre maison est maintenant disponible en streaming sur Netflix.