Le film original d’Apple “Finch” avec Tom Hanks sera présenté en première le 5 novembre

Apple a annoncé aujourd’hui que le film original “Finch”, mettant en vedette Tom Hanks dans son rôle principal, sera présenté en première sur Apple TV + le vendredi 5 novembre et a partagé une première image du film.

Le premier regard sur “Finch”, partagé par Apple.

Le film, qui devrait être un candidat à la saison des récompenses, tourne autour d’un homme, d’un robot (interprété par l’acteur de “Get Out” Caleb Landry Jones) et d’un chien qui forment une famille improbable. Apple décrit le film comme suit :

Dans “Finch”, un homme, un robot et un chien forment une famille improbable dans une aventure puissante et émouvante de la quête d’un homme pour s’assurer que son compagnon canin bien-aimé sera soigné après son départ. Hanks incarne Finch, un ingénieur en robotique et l’un des rares survivants d’un événement solaire cataclysmique qui a laissé le monde en friche. Mais Finch, qui vit dans un bunker souterrain depuis une décennie, a construit son propre monde qu’il partage avec son chien, Goodyear. Il crée un robot, joué par Jones, pour surveiller Goodyear quand il ne le peut plus. Alors que le trio se lance dans un voyage périlleux dans un Ouest américain désolé, Finch s’efforce de montrer à sa création, qui se nomme Jeff, la joie et l’émerveillement de ce que signifie être en vie. Leur voyage sur la route est pavé à la fois de défis et d’humour, car il est aussi difficile pour Finch d’inciter Jeff et Goodyear à s’entendre que pour lui de gérer les dangers du nouveau monde.

Apple a remporté les droits de Finch plus tôt cette année après des offres de plusieurs réseaux de streaming. Ce sera le deuxième film mettant en vedette Hanks à faire ses débuts sur ‌Apple TV+‌, après le film de guerre de l’année dernière “Greyhound”. Finch arrive sur ‌Apple TV+‌ plus tard cette année le 5 novembre, ajoutant à la sélection croissante de films de ‌Apple TV+‌.

Plus tôt dans la journée, Apple a également partagé une discussion pour promouvoir “CODA”, un autre de ses films originaux dont la première sur ‌Apple TV+‌ est prévue le 13 août. La discussion entre les acteurs du film, dont Marlee Matlin, Troy Kotsur et Daniel Durant , et l’écrivain et réalisateur Siân Heder, ont couvert l’intégration de la langue des signes américaine sur le plateau, l’importance de la diffusion et de la présentation authentiques des personnes handicapées et l’universalité des histoires.