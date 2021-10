Le film oscarisé de Clint Eastwood quitte Netflix en novembre

Le catalogue de films de Netflix change constamment et le streamer perd un classique moderne en novembre. Million Dollar Baby, le réalisateur oscarisé de Clint Eastwood sur une femme (Hilary Swank) déterminée à devenir boxeuse professionnelle et l’entraîneur grisonnant (Eastwood) qui décide de l’entraîner. Le film est considéré comme l’un des plus grands de la carrière d’Eastwood et il quittera malheureusement le service de streaming le 30 novembre.

Million Dollar Baby a été un succès critique et financier, remportant des critiques élogieuses de la part des critiques et du public tout en rapportant plus de 216 millions de dollars au box-office mondial, un exploit majeur pour 2004. Le film a été nominé pour sept Oscars, remportant 4 : meilleur film, Meilleure actrice (Swank), Meilleur acteur dans un second rôle (Morgan Freeman) et Meilleur réalisateur.

Bien que Million Dollar Baby soit techniquement un film sur la boxe, Eastwood a expliqué à Katie Couric qu’il s’agissait finalement d’un film sur les relations. « Elle devient sa fille, à droite, ou sa fille porteuse », a déclaré Eastwood. « C’est une histoire d’amour, une histoire d’amour père-fille. Quand j’ai essayé de vendre l’idée de faire ce film, tout le monde a dit : ‘Eh bien, un film de boxe et un film de boxe féminine ?’ J’ai dit : ‘Non, non, ce n’est pas un film de boxe, c’est une histoire d’amour.' »

Swank a remporté son deuxième Oscar de la meilleure actrice pour avoir joué Maggie Fitzgerald, et faire Million Dollar Baby a été une expérience formidable pour elle, malgré les entraînements brutaux. « Je me sens tellement chanceux de pouvoir vivre mon rêve et j’ai eu ce lien avec Maggie. Parce que Maggie a une phrase dans le film où elle dit que c’est la seule chose que je me suis toujours sentie bien faire, et c’est ce que je ressens », Swank dit Movieweb. « J’ai donc eu cette connexion avec elle et pour moi, travailler avec Clint est un rêve devenu réalité et pour Maggie, cette relation qu’elle entretient avec [his character] Frankie Dunn ressemble tellement à ma relation avec Clint. C’était juste un parallèle très intéressant et je ne voulais pas laisser partir Maggie. Chaque jour où ce film avait disparu, j’étais triste. Et Clint bien sûr travaille si vite et tes journées sont si courtes et nous avons fini deux jours plus tôt. Je n’arrêtais pas de plaisanter à la fin, j’allais venir travailler sans connaître mes répliques et arriver un peu tard juste pour que nous puissions rester plus longtemps. »